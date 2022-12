Hà Nội: Công an xác minh clip cô gái trẻ bị sàm sỡ ở khu nhà trọ

(PLO)- Hình ảnh cho thấy, sau khi bị sàm sỡ nạn nhân đuổi người đàn ông ra ngoài thì tiếp tục sàm sỡ, hiện công an đang vào cuộc xác minh sự việc.

Ngày 27-12, Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đơn vị đã tiếp nhận trình báo và đang xác minh, làm rõ vụ một cô gái bị một nam giới sàm sỡ tại khu nhà trọ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một cô gái bị một nam giới sàm sỡ.

Theo bài đăng, khoảng 23 giờ 40 ngày 26-12, cô gái đi xe máy đến khu nhà trọ ở phường Mễ Trì thì bị một người đàn ông đi theo sau, lao vào sàm sỡ cô gái.

Hình ảnh camera cho thấy sau khi bị sàm sỡ, nạn nhân đuổi người đàn ông ra ngoài thì tiếp tục bị sàm sỡ.

"Nạn nhân đã trình báo vụ việc với công an phường, người này sau đó bận công việc nên đã đi ngay. Tôi đã cử cán bộ liên hệ mời người này tới trụ sở công an phường để làm việc" - một Công an phường Mễ Trì nói.

PHI HÙNG