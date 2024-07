Tứ kết giải U-17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2024: Hà Nội và PVF vào bán kết 19/07/2024 19:29

Được đánh giá cao hơn, nhưng cả Hà Nội và PVF đều phải rất vất vả mới có thể giành quyền vào bán kết giải U-17 quốc gia, thậm chí PVF còn suýt ôm hận khi đá hỏng quả luân lưu đầu tiên, nhưng may mắn cũng mỉm cười với họ. Ở trận tứ kết muộn nhất trong ngày (19/7) giữa Hà Nội – SL.Nghệ An, đây cũng là cuộc đối đầu giữa hai lò đào tạo trẻ danh tiếng của Việt Nam nên khá hấp dẫn.

PVF là một đội giàu thành tích ở giải U-17 quốc gia, lần này họ giành quyền vào bán kết. Ảnh: CTP

Được đánh giá cao hơn, nên đội bóng trẻ Hà Nội đã nắm thế trận và chơi tấn công nhiều hơn trong khoảng đầu hiệp 1, nhưng trong lúc họ chưa tìm được vào khung thành của đội bóng xứ Nghệ thì lưới của đội bóng thủ đô đã rung lên.

Phút 11, từ một pha phản công cực nhanh, Văn Tài đã có cú ra chân mở tỷ số 1-0 cho SL.Nghệ An, đây cũng là pha tấn công đầu tiên của đội bóng xứ nghệ và họ đã thành công, khiến các cầu thủ trẻ Hà Nội choáng váng. Có thể nói vào đến tứ kết, SL.Nghệ An đã cho thấy một bộ mặt khác hẳn so với vòng bảng khi chơi ấn tượng và biết cách phản đòn sắc sảo hơn.

Trận Hà Nội-SL. Nghệ An được xem là trận chung kết sớm và Hà Nội vào bán kết. Ảnh: CTP

Bị dẫn bàn, Hà Nội liên tiếp tổ chức các đợt tấn công và áp đảo khung thành của đội bóng xứ Nghệ, nhưng những cú dứt điểm lại rất thiếu chuẩn xác, dẫu đã có không ít cơ hội ăn bàn mười mươi. Ngược lại, SL. Nghệ An vẫn có nhiều cú phản đòn khiến đối thủ của họ phải toát mồ hôi hột.

Phút 52, đội trưởng Tấn Dũng của SL.Nghệ An nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, đây có thể xem là bước ngoặt của đội bóng trẻ xứ Nghệ, vì khả năng họ sẽ phải trả giá ở những phút còn lại khi chơi thiếu người. Mãi đến phút 61, bàn thắng cũng đã đến với Hà Nội khi Thiên Phú có bàn cân bằng 1-1 cho Hà Nội. Bàn thắng giúp tinh thần các cầu thủ trẻ Hà Nội rất hưng phấn, họ nắm thế trận và dồn ép đối thủ SL.Nghệ An phải chống trả rất vất vả.

Thậm chí đội bóng xứ Nghệ đã không dám đẩy cao đội hình do chỉ còn chơi với 10 người và gần như chưa có cơ hội áp sát khung thành của thủ môn Thăng Long bên phía Hà Nội, nên càng là cơ hội cho đội bóng trẻ thủ đô lấn át. Mãi đến phút 77, SL.Nghệ An mới có đường lên bóng đầu tiên, nhưng lại rơi vào thế việt vị, trong lúc các cầu thủ Hà Nội cũng gần như bế tắc trong việc xuyên thủng khung thành của thủ môn Phúc Quyết

Phải đến phút bù giờ 90+1, Hà Nội mới vượt lên do công của Việt Long, khi đi qua 2 hậu vệ và tung cú sút cực đẹp giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Bàn thắng ấy là dấu chấm hết cho SL.Nghệ An và giúp Hà Nội giành quyền vào bán kết.

Trận tứ kết sớm diễn ra giữa PVF – Phù Đổng. Không ngạc nhiên khi PVF chơi lấn lướt hoàn toàn và có rất nhiều cơ hội để mở tỷ số trong hiệp 1, nhưng những cú dứt điểm của PVF vẫn thiếu độ chuẩn xác. Ngược lại, Phù Đổng cũng có khá nhiều đường phản công sắc bén, thậm chí họ có 1 cơ hội khiến hàng thủ PVF suýt phản lưới nhà trong hiệp 1, nhưng đã không tận dụng thành công.

PVF tiếp tục là đội nắm thế chủ động và liên tục mở các miếng đánh về phía khung thành của Phù Đổng khi hiệp 2 diễn ra, nhưng hàng phòng thủ chắn chắn của Phù Đổng vẫn vô hiệu quá được những đường tấn công của đối thủ. Đặc biệt, thủ môn Ngọc Anh chính là chốt chặn đáng tin cậy khi đã rất nhiều lần giải nguy cho khung thành của Phù Đổng.

Không giải quyết được trận đấu trong giờ thi đấu chính thức khi để Phù Đổng cầm hoà với tỷ số 0-0, PVF còn suýt phải trả giá khi sút không thành công quả luân lưu đầu tiên. Tuy nhiên, các cầu thủ sau đó đã thực hiện thành công để giành chiến thắng chung cuộc 4-3 ở loạt đá 11m, qua đó giành vé vào bán kết. Tiếc cho Phù Đổng, bởi sự xuất sắc của thủ môn Ngọc Anh vẫn không thể giúp cho họ lọt vào bán kết.

Hai trận tứ kết còn lại ngày 20-7: Hà Tĩnh – Tây Ninh (14 giờ), LPB. HAGL - Thể Công Viettel (16 giờ).