Hạ tầng giao thông tại TP.HCM chưa đáp ứng được nhu cầu của 14 triệu dân

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết TP sẽ tham mưu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm để kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông.

Sáng 6-7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 23/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Hội trường Bộ Công an; truyền trực tuyến tới Hội trường Công an 63 tỉnh, TP và các quận, huyện, với trên 35.000 người tham gia.

Báo cáo tại đầu cầu TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, cho biết TP.HCM là đầu mối giao thông của khu vực. Đây là điểm thuận lợi trong phát triển kinh tế- xã hội nhưng cũng là khó khăn trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ông nhìn nhận, trong nhiều năm qua, tình trạng ùn tắc giao thông tại TP.HCM là vấn đề “nhức nhối” của địa phương, do số phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh, trong khi điều kiện kết cấu hạ tầng chưa được cải thiện.

Hiện TP đang quản lý gần 14 triệu người với khoảng 4 triệu dân nhập cư nhưng hệ thống dịch vụ vận tải hành khách công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế.

Báo cáo cho thấy, khung giờ xảy ra ùn tắc là 6 giờ 30 - 8 giờ 30 và 16 giờ 30 - 19 giờ các ngày trong tuần ở khu vực trung tâm. Trong hai ngày cuối tuần, ùn tắc xảy ra tại các cửa ngõ ra, vào TP, hai tuyến cao tốc và khu vực TP Thủ Đức.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả giảm ùn tắc giao thông, các cấp uỷ và chính quyền TP tập trung thực hiện một số giải pháp. Trong đó, TP sẽ tham mưu đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông.

Đặc biệt TP sẽ rà soát hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về giao thông theo hướng quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ phạm vi quản lý nhà nước giữa các sở, ban ngành và UBND cấp huyện, khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý… Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông trong xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức điều hoà giao thông.

Ngoài các khung giờ cao điểm, TP.HCM duy trì bộ phận thường trực tại 24 điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông; có phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái… Tăng cường xử phạt nguội nhằm hạn chế dừng các phương tiện để xử lý trong các giờ cao điểm, tham mưu HĐND TP ban hành quyết định tăng mức tiền xử phạt với một số hành vi vi phạm gây ùn tắc giao thông.

TP cũng sẽ tập trung nguồn lực để xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu; ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông.

Ứng dụng mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) trong quá trình lập, phê duyệt quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ…

Tính đến tháng 6-2023, hệ thống đường bộ TP.HCM có chiều dài khoảng 4.905 km; diện tích đất dành cho giao thông đạt 13,04%; có 1.147 giao lộ được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông; 75 bảng thông tin giao thông điện tử và 834 camera giám sát. TP.HCM hiện có năm bến xe liên tỉnh đạt chuẩn bến xe khách loại I, phục vụ bình quân 44.058 lượt khách/ngày. Mạng lưới xe buýt phủ 22/24 quận, huyện và TP Thủ Đức... có ba nhà ga, 101 tuyến sông, kênh, rạch có chức năng giao thông thuỷ, 43 cảng biển. Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phục vụ 200.000 lượt khách/ngày; khoảng 7.500 lượt xe vận chuyển khách đến sân bay mỗi ngày.

THANH TUYỀN