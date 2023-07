Trong 10 năm xảy ra gần 400 vụ chống đối CSGT

(PLO)- Tính riêng đối với lực lượng CSGT, đã xảy ra 362 vụ chống người thi hành công vụ, làm bốn chiến sĩ hy sinh và 194 chiến sĩ bị thương.

Ngày 6-7, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị số 23 ngày 25-5 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong 10 năm qua (2013 - 2022), Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trật tự ATGT.

Xử lý trên 40 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT

Công an đã lập biên bản, xử lý trên 40 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt hơn 27.000 tỉ đồng, công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông được chỉ đạo quyết liệt, các cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra, xét xử hơn 41.000 vụ án, khởi tố hơn 42.000 bị can.

Bên cạnh những yếu tố tích cực đã đạt được như công tác tuyên truyền về ATGT được đẩy mạnh, kết cấu hạ tầng giao thông được nâng cao tạo chuyển biến tích cực của giao thông qua từng năm thì việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 18 ở một số địa phương và đảng bộ, chi bộ cơ sở còn chậm, nhiều chi bộ triển khai mang tính hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu;

Một số cán bộ đảng viên chưa thực sự gương mẫu, nêu gương chấp hành pháp luật về giao thông, còn tình trạng vi phạm pháp luật giao thông nghiêm trọng, sử dụng rượu bia, gây tai nạn giao thông chết người, một số trường hợp có biểu hiện chống đối.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho hay một số địa phương thi công công trình giao thông kéo dài, chưa có biện pháp khắc phục, gây mất ATGT.

Ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn diễn ra thường xuyên vào giờ cao điểm trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, các tuyến cao tốc, cửa ngõ vào đô thị lớn, tình trạng chống người thi hành công vụ có diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, mức độ nghiêm trọng, liều lĩnh thể hiện sự coi thường pháp luật, kỷ cương gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng của người thi hành công vụ.

Tính riêng đối với lực lượng CSGT, đã xảy ra 362 vụ chống người thi hành công vụ, làm 4 chiến sĩ hy sinh và 194 chiến sĩ bị thương.

Mỗi năm xảy ra khoảng 20.000 vụ tai nạn

Cũng tại hội nghị, Đại Tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh đảm bảo trật tự ATGT là nhiệm vụ quan trọng đảm bảo tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, an ninh con người.

Trong 10 năm qua, các cấp các ngành đã quán triệt, chủ trương thực hiện nghiêm túc các giải pháp đề ra trong Chỉ thị 18.

Đại tướng Tô Lâm thông tin năm 2022 đã giảm 3.000 người chết do tai nạn giao thông so với năm 2012, riêng sáu tháng đầu năm 2023 đã giảm 548 người chết.

Tuy nhiên, chuyển biến trong thời gian vừa qua vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về tình hình giao thông bởi thiệt hại do tai nạn giao thông vẫn còn rất nghiêm trọng.

Trong 10 năm qua, trung bình mỗi năm Việt Nam xảy ra khoảng 20.000 vụ tai nạn, làm chết 7.000 người, bị thương 16.000 người. Trong đó khoảng 70% người bị chết, bị thương trong độ tuổi lao động để lại hệ lụy nặng nề cho xã hội, người dân vẫn lo lắng khi tham gia giao thông.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới là rất kịp thời, phù hợp với thực tiễn, qua đó góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ tích cực hơn nữa trong bảo đảm ATGT phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đất nước trong tình hình mới.

"Tôi ví dụ về việc xây dựng mô hình giao thông cấp tỉnh ở Bắc Ninh, hiện đã có một số địa phương làm theo như Hà Nam, tôi rất hoan nghênh. Nếu toàn tỉnh mà giữ được trật tự ATGT thì rất tốt, nếu tỉnh nào cũng tốt chắc chắn cả nước sẽ tốt, những việc làm tốt như thế cần nhân rộng" - Đại tướng Tô Lâm nói.

Theo báo cáo của Bộ công an, từ năm 2012-2022 trên cả nước đã xảy ra 190.020 vụ, làm chết 76.439 người, bị thương 165.824 người, so với 10 năm trước giảm 37% số vụ, giảm 29% số người chết, giảm 44% số người bị thương. Từ ngày 16-12-2012 đến 14-6-2022, toàn quốc xảy ra 1.114 trường hợp ùn tắc giao thông kéo dài, xảy ra chủ yếu trên các tuyến quốc lộ trọng điểm và các khu vực đông dân cư, đô thị lớn. Từ ngày 15-12-2012 đến 14-6-2022, số lượng đăng ký xe ô tô trên toàn quốc là 3.260.715 và 30.029.576 xe mô tô, xe gắn máy Đến nay, cả nước có 11.491.309 giấy phép lái xe ô tô và 50.191.787 giấy phép lái xe mô tô đã được cấp; đã đào tạo và cấp 436.351 giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, đạt 46,6% so với tổng điều tra năm 2007.

