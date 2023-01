Hai Facebooker xin lỗi một ngân hàng vì đưa tin thất thiệt

(PLO)- Liên quan đến việc làm rõ, xác minh các trường hợp tung tin đồn thất thiệt về các doanh nghiệp lớn, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý theo quy định pháp luật, có biện pháp răn đe đối với các đối tượng trong vụ việc.

Theo thông tin đã đưa trước đó, liên quan đến những tin đồn thất thiệt về một Ngân hàng vào giữa tháng 11-2022, lực lượng chức năng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệu tập hai đối tượng là Đ.M.V (28 tuổi, ngụ tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội, số điện thoại xxx.xxxx.149) và B.X.K (25 tuổi, ngụ tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, số điện thoại xxx.xxxx.540) để làm rõ hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt, sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Cụ thể, ngày 17-11-2022, hai đối tượng này đã sử dụng trang facebook cá nhân để chia sẻ thông tin không đúng sự thật về một Ngân hàng và doanh nghiệp liên quan. Hành vi phát tán này đã gây hoang mang dư luận, tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng, ảnh hưởng hệ thống tài chính Quốc gia.

Tại cơ quan chức năng, hai đối tượng đã nhận thức được hành vi của mình, gửi thư xin lỗi tới Ngân hàng với cam kết không tái phạm hành vi chia sẻ thông tin chưa xác thực, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ nội dung, hình ảnh sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội. “Sau khi làm việc với cơ quan an ninh, tôi đã nhận thức được việc làm của mình là không được phép, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng. Tôi xin thành thật xin lỗi Ngân hàng và mong Ngân hàng bỏ qua lỗi của tôi. Tôi xin gỡ bỏ bài đăng, hình ảnh và không đăng tải, chia sẻ lại trên không gian mạng cũng như với người khác…” – các đối tượng viết trong đơn xin lỗi. Về phía Ngân hàng và doanh nghiệp, xét thấy vụ việc đã khép lại và đối tượng có thái độ cầu thị nên đã đề nghị cơ quan chức năng không tiếp tục truy cứu trách nhiệm hai đối tượng trên.

Thời gian qua có rất nhiều tin đồn thất thiệt trên các mạng xã hội. Nhiều chuyên gia nhận định, internet và các mạng xã hội bùng nổ đã tạo điều kiện để tin giả, tin xấu độc lan truyền khủng khiếp về cả tốc độ và quy mô. Theo Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT-TT) Lê Quang Tự Do, tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực không những có sức công phá nền kinh tế, tài chính mà còn đe dọa đến an toàn an ninh của mỗi quốc gia. Dù là tin giả nhưng thiệt hại là thật, nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ mất thanh khoản, nặng nề hơn là phá sản bởi những tin đồn thất thiệt. Đối với thị trường chứng khoán, do chịu sự tác động của những tin giả, tin không kiểm chứng, nhiều nhà đầu tư với tâm lý hoang mang đã “bán tháo” khiến cổ phiếu rớt giá nhiều phiên liên tiếp, không chỉ ảnh hưởng tới doanh nghiệp mà nhiều nhà đầu tư cũng bị thiệt hại nghiêm trọng.

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, trung tướng Tô Ân Xô nhận định: "Việc đưa thông tin thất thiệt đã tác động xấu tới dư luận xã hội, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Việt Nam, gây thiệt hại về uy tín, kinh tế của cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư". Trong 10 tháng đầu năm, Bộ Công an đã khởi tố và điều tra 527 vụ án phạm tội trên không gian mạng, tăng 144% so với cùng kỳ. Về các vụ việc tung tin sai sự thật trên các trang mạng, cơ quan chức năng đã khởi tố 63 vụ với 68 bị can, xử phạt hành chính 455 đối tượng; gọi hỏi răn đe khoảng 1.500 đối tượng.

Bộ Công an khuyến cáo tất cả các tổ chức, cá nhân không nghe theo, phát tán, chia sẻ, luận bàn về những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trật tự trị an, trật tự xã hội và trên hết là thiệt hại kinh tế cho người dân và quốc gia.

MAI ANH