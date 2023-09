Chiều ngày 15-9, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã bắt giữ được Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, quê Sóc Trăng) và Võ Trường Đạt (28 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) về hành vi cướp giật tài sản.

Hai nghi can Sang và Đạt bị bắt giữ. Ảnh: VH

Theo cơ quan công an, vào sáng cùng ngày bà Nguyễn Thị Châu (41 tuổi, tạm trú xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) đi bộ từ nhà trọ đến tiệm may để làm việc. Trên đường đi bà Châu bị Sang và Đạt đi trên xe máy ép sát giật sợi dây chuyền vàng rồi bỏ chạy. Sau đó, bà nạn nhân đến cơ quan công an trình báo.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch đã rà soát, thu thập thông tin, hình ảnh để truy bắt nghi can. Đến chiều cùng ngày công an đã bắt giữ được Sang và Đạt, thu giữ tang vật sợi dây chuyền vàng của nạn nhân.

VŨ HỘI