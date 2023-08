Hải Phòng: Đến nhà giải quyết mâu thuẫn, 2 người bị đánh thương vong

(PLO)- Chỉ vì mâu thuẫn để nước tràn vào ruộng, hai bên cãi nhau, xảy ra xô xát, hậu quả khiến hai người thương vong.

Sáng 28-8, đại diện lãnh đạo UBND xã An Hoà, huyện An Dương, Hải Phòng cho biết tối 27-8, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ xô xát, khiến hai người thương vong.

Theo đó, khoảng 19 giờ tối 27-8, tại khu vực xã An Hòa xảy ra mâu thuẫn giữa một nhóm người ở thôn Hà Nhuận 2 và gia đình ông Trần Văn C ở thôn Hà Nhuận 3. Sau đó xảy ra xô xát, hậu quả là con rể ông C tử vong, con trai ông C trọng thương.

Theo một lãnh đạo xã An Hoà, ông C làm công tác điều tiết nước nhưng không may để nước tràn vào ruộng nhà ông Lê Văn Học.

Mâu thuẫn đã xảy ra được khoảng một tháng. Hôm qua, khi con cái ông C về cúng rằm, mới tìm đến nhà ông Học để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra sự việc trên..

Hiện ông Lê Văn Học và hai người khác bị bắt giữ để làm rõ.

NGỌC SƠN