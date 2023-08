Khởi tố chủ thầu trong vụ sập bờ kè khiến 2 công nhân thương vong

(PLO)- Trương Đình Tầu, người trực tiếp chỉ đạo nhóm công nhân thi công xây dựng sai quy định khiến hai người thương vong ở Quảng Ninh hơn bốn tháng trước bị khởi tố.

Ngày 24-8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Đình Tầu (38 tuổi, trú huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) để điều tra về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, chiều 4-4, Trương Đình Tầu trực tiếp chỉ đạo nhóm công nhân thi công phần kè sát bờ suối (phía ngoài móng nhà chị TTH tại thôn 9, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn).

Trong quá trình thi công, bờ tường gạch bị đổ sập. Gạch, đất đá đè lên khiến anh TĐT bị tử vong, anh NĐH bị thương tật 76%.

Căn cứ vào tài liệu đã thu thập được, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định đây là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Trương Đình Tầu là người trực tiếp chỉ đạo thi công phần tường xây không có thiết kế thi công, biện pháp thi công dẫn đến bờ tường bị đổ, gây ra vụ tai nạn.

Ngoài ra, Tầu còn vi phạm quy định về an toàn lao động trong xây dựng, thi công khi chưa có đầy đủ tài liệu hồ sơ thiết kế, biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

NGỌC SƠN