Hải Phòng: Tạm đình chỉ hoạt động một cơ sở mầm non vì cô giáo đánh học sinh

(PLO)- Cơ sở mầm non Hà My ở Hải Phòng hôm nay bị tạm đình chỉ hoạt động vì xảy ra việc cô giáo đánh học sinh.

Cơ sở mầm non độc lập Hà My ở địa bàn phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng bị tạm đình chỉ hoạt động từ hôm nay, 26-6, theo quyết định của UBND phường sở tại.

Lý do bị tạm đình chỉ bởi liên quan đến clip được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 24-6, với hình ảnh cô giáo ở cơ sở mầm non Hà My đánh học sinh. Cạnh đó, theo lãnh đạo UBND phường Trần Nguyên Hãn, việc tạm đình chỉ còn để làm rõ thông tin cơ sở mầm non này có một số khoản thu chi không hợp lý, không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh.

Chủ cơ sở mầm non này là bà Nguyễn Thị Liễu. Sau khi trên mạng xã hội xuất hiện clip, bà Liễu đã có báo cáo gửi UBND phường Trần Nguyên Hãn và Phòng GD&ĐT quận Lê Chân, thừa nhận mình là người có hành vi đánh học sinh trong đoạn clip. Tuy nhiên bà Liễu cho rằng sự việc trong clip xảy ra từ cuối năm 2022, do giáo viên của cơ sở Hà My quay lén.

Theo bà Liễu, cháu bé trong clip là L.G.H, lớp A4, thường xuyên hiếu động đánh bạn, bị nhiều phụ huynh và giáo viên phản ánh. Trưa hôm đó, khi vào lớp, trực tiếp nhìn thấy cháu H đánh bạn nên bà Liễu đã dùng lược đe phạt vào chân...

“Chiều hôm đó, tôi đã gặp và trao đổi luôn với mẹ cháu bé về sự việc. Mẹ cháu bé cũng không có ý kiến gì, bản thân cháu cũng không bị ảnh hưởng về tinh thần hay có thương tích. Hôm sau cháu vẫn đi học vui vẻ bình thường” – bà Liễu nêu trong báo cáo và cho biết đến thời điểm này, gia đình cháu H không có ý kiến gì.

Cơ sở mầm non độc lập Hà My được cấp phép hoạt động từ năm 2019. Trước khi bị UBND phường Trần Nguyên Hãn đình chỉ hoạt động, trường nhận trông khoảng 70 cháu, mỗi cháu đóng 2- 2,2 triệu đồng/tháng tiền ăn, học.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Sỹ Tuyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận Lê Chân cho biết ngay sau khi biết thông tin qua mạng xã hội đã tiến hành kiểm tra cơ sở mầm non này và báo cáo với UBND quận Lê Chân. “Quan điểm của chúng tôi là phải xử lý nghiêm vụ việc này” – ông Tuyên nói.

Trước đó, một clip có tính chất tố giác sự việc dài khoảng 3 phút, đăng tải trên tài khoản Facebook có tên Quỳnh Dương, được cho là phụ huynh cơ sở mầm non độc lập Hà My.

Cháu bé và cô giáo trong clip mặc quần áo mùa đông, trong đó cô dùng chiếc lược màu xanh đánh liên tiếp vào gan bàn chân cháu bé. Cháu bé liên tục kêu đau và khóc gọi mẹ trong sợ hãi, còn cô giáo chất vấn cháu bé việc đánh bạn và yêu cầu hứa lần sau không được đánh bạn nữa.

Tài khoản Facebook này cho biết một số cháu bé khác ở lớp mầm non Hà My cũng bị giáo viên đánh. Trên zalo, nếu phụ huynh có ý kiến trái chiều sẽ ngay lập tức bị “mời” ra khỏi nhóm, con cái họ bị cô lập.

Tài khoản Quỳnh Dương còn chụp một đoạn trao đổi qua mạng xã hội được cho là giữa chủ cơ sở và giáo viên trong trường: “Những cháu hết tháng này nghỉ tuyệt đối không động chạm vào nó, không ép ăn, không cần rèn và để ý. Đừng để nó bị xây xát gì là phức tạp đó…”.

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip và các hình ảnh chụp lại liên quan đến cơ sở mầm non Hà My thu hút nhiều lượt like và ý kiến bất bình.

Liên quan đến vụ việc, Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng đang xem xét thành lập đoàn công tác thanh, kiểm tra hoạt động thu chi của lớp mầm non độc lập Hà My.

Còn tin từ UBND phường Trần Nguyên Hãn cho biết đợi kết luận cuối cùng sẽ xem xét có cho phép cơ sở này trở lại hoạt động hay không.

ANH VŨ