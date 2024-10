Hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ trước ngày thông xe 1 nhánh 01/10/2024 18:48

Theo ghi nhận của PLO, hiện nay, một nhánh hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (hầm chui HC2) cơ bản đã hoàn thiện. Hầm chui đã được thảm nhựa, kẻ vạch sơn, lắp lan can... Hầm dài khoảng 456m, quy mô 3 làn xe, kết cấu bằng bê tông - cốt thép.

Hầm chui dài khoảng 456m, quy mô 3 làn xe, kết cấu bằng bê tông - cốt thép.

Công nhân đang thi công các hạng mục cuối trước ngày thông xe.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), việc xây dựng một nhánh hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, hướng Tân Thuận đi Quốc lộ 1 cơ bản đã hoàn thành và sẵn sàng thông xe. Nhánh hầm chui này sẽ giúp giao thông khu vực thuận lợi, đặc biệt các phương tiện lưu thông hướng từ Tân Thuận đi Quốc lộ 1.

Dự kiến nhánh hầm chui này sẽ thông xe ngày 4-10.

Nhánh hầm chui HC2 (bên phải) thành hình, thuận lợi cho các phương tiện lưu thông hướng Tân Thuận đi Quốc lộ 1.

Hiện các đơn vị liên quan đang lên kế hoạch điều chỉnh, phân luồng giao thông sau khi thông xe nhánh hầm chui này để báo cáo với Sở GTVT TP.HCM.

Vì khu vực có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, tình hình giao thông tương đối phức tạp nên việc tính toán kỹ lưỡng các phương án điều chỉnh giao thông sau thông xe hầm chui là rất cần thiết.

Sở GTVT cũng đang phối hợp với Phòng CSGT tính toán, rà soát kỹ các phương án trước khi chốt, đảm bảo giao thông qua khu vực thông thoáng, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông dễ dàng.

Các đơn vị liên quan đang lên phương án điều tiết, phân luồng giao thông sau khi thông xe nhánh hầm chui này.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thông xe nhánh hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ vào ngày 4-10.

Thời gian qua, việc thi công dự án gặp nhiều khó khăn vì thời tiết mưa liên tục.

Theo kế hoạch, nhánh hầm này sẽ được thông xe vào ngày 15-9. Tuy nhiên, sau đó Ban Giao thông thông báo lùi ngày thông xe so với kế hoạch do gặp khó khăn trong thi công vì thời tiết. Việc dời ngày thông xe hầm chui vào cuối tháng 9 do nguyên nhân khách quan, thời tiết liên tục mưa nên thi công bị gián đoạn. Việc lùi ngày thông xe còn để đảm bảo chất lượng công trình.

Phần phía trên hầm còn tập kết vật liệu xây dựng.

Dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ có tổng vốn đầu tư 830 tỉ đồng, khởi công vào tháng 4-2020. Công trình gồm hai hầm chui là HC1, HC2 trên đường Nguyễn Văn Linh, mỗi hầm dài 456m, quy mô 3 làn xe.