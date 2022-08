Hàng chục cảnh sát đột kích đường dây số đề lớn ở Tây Ninh

Ngày 6-8, Công an Tây Ninh đã bắt giữ: Phan Thanh Hoàng (28 tuổi) Đào Thị Mỹ Linh (32 tuổi), Lương Thị Diện (37 tuổi) và Nguyễn Thái Phong (42 tuổi) cùng ngụ tỉnh Tây Ninh để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cùng bị bắt giữ với Hoàng, Linh, Diện và Phong, Cơ quan công an còn ra quyết định tạm giữ 6 người khác để làm rõ hành vi nói trên.

Theo điều tra, từ đầu năm 2022, Phan Thanh Hoàng, Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thái Phong và Lương Thị Diện cùng tổ chức thầu số đề quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây liên huyện này lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.

Trong đó, Hoàng được xác định là chủ thầu, Linh, Phong và Diện giữ vai trò liên hệ nhận phơi số đề của nhiều “chân rết” trên các địa bàn các huyện và TP Tây Ninh chuyển giao để hưởng hoa hồng.

Tối ngày 5-8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Châu Thành, Công an thị xã Hòa Thành và Công an thành phố Tây Ninh chia thành 6 tổ đột kích 6 điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bắt quả tang và mời làm việc 15 người có liên quan về trụ sở làm việc.

Công an thu giữ một ô tô; chín xe máy, 15 cuốn vở và 92 tờ giấy ghi đề; gần 200 triệu đồng; 56 viên nén màu xanh và 7 tép tinh thể màu trắng (nghi là ma túy).

Kiểm tra nhanh, công an còn phát hiện năm người dương tính với chất ma túy.