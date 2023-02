Hàng ngàn người tham gia Lễ hội Khai ấn đền Trần Nam Định

(PLO)- Hàng người chen chân cầu phúc trong Lễ hội Khai ấn đền Trần vừa diễn ra tại Di tích lịch sử văn hóa Đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.

Lễ Khai ấn Đền Trần Xuân Quý Mão 2023 diễn ra trong đêm 4-2 và rạng sáng ngày 4-5 (tức ngày 14, 15 tháng Giêng năm Quý Mão 2023) tại Di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định).

Lễ Khai ấn (đêm ngày 14 tháng Giêng) là nghi lễ quan trọng trong Lễ hội Khai ấn Đền Trần truyền thống. Theo đó gồm các hoạt lễ dâng hương, lễ rước kiệu ấn từ Đền Cố Trạch sang Đền Thiên Trường và nghi lễ Khai ấn, dâng chúc văn.

Dự Lễ Khai ấn có Tổng thanh tra Chính phủ ông Đoàn Hồng Phong, lãnh đạo tỉnh Nam Định, đặc biệt có hàng ngàn du khách thập phương, người dân đã đến dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các vị Vua Trần và Đức Thánh Trần - Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Lễ Khai ấn cũng là ghi nhớ sâu sắc truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, qua đó động viên cán bộ và nhân dân và du khách thập phương tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sau Lễ Khai ấn, Ban quản lý Đền Trần đã thực hiện lễ hồi kiệu ấn và thực hiện phát ấn cho nhân dân và du khách tại 3 địa điểm lúc 5g sáng nay (5-2) tại nhà Giải vũ, nhà Trưng bày và Đền Trùng Hoa.

Trước đó, dù Lễ Khai ấn bắt đầu diễn ra từ lúc 22g15, nhưng từ chiều ngày 4-2 hàng ngàn du khách thập phương đã đến vãn cảnh cầu phúc. Sau Lễ Khai ấn, nhiều người dân lẫn du khách thức đến sáng xếp hàng để được nhận những lá ấn đầu tiên.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh trật tự, công an đã tập dượt và lên kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh. Đáng chú ý, lực lượng công an được huy động lên tới gần 2.000 cán bộ chiến sĩ bảo vệ trong ngày diễn ra lễ Khai ấn đền Trần.

Theo đó, công tác đảm bảo an ninh được chú trọng với 5 vòng an ninh, 30 chốt bảo đảm an ninh để kiểm soát nhất là những khu vực đông người để kiểm soát giấy mời, thẻ đại biểu.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sử dụng hệ thống camera an ninh ở khu vực đền Trần để theo dõi ngăn chặn các hành vi phản cảm diễn ra trong toàn bộ Lễ hội diễn ra.

Cũng như mọi năm, Ban tổ chức cũng thành thập các đoàn liên ngành để thực hiện việc kiểm tra, xử lý các vi phạm về giá dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng phát ấn giả cho người dân và du khách thập phương.

Sau ba năm không tổ chức để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Quý Mão được tổ chức trở lại diễn ra an toàn.

Lễ Khai ấn đền Trần là cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, khơi dậy niềm tự hào về Hào khí Đông A sáng ngời của quân dân Đại Việt ba lần đại thắng quân Nguyên - Mông xâm lược.

Đ. TRUNG