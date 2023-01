Thiết lập 5 vòng an ninh, mở lại Lễ Khai Ấn đền Trần

(PLO)- Sau 3 mùa xuân gián đoạn, Lễ Khai Ấn - tâm điểm của lễ hội đền Trần Nam Định sẽ được tổ chức trở lại lúc 23 giờ 15 ngày 14 tháng Giêng năm mới Quý Mão.

Sau khi hoàn thành nghi lễ chính, từ 23g55' cửa đền Trần sẽ mở để người dân và khách thập phương vào lễ đầu năm. Từ 5g ngày rằm tháng Giêng bắt đầu phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương.

Đây là thông tin chính thức từ Ban tổ chức Lễ hội Khai Ấn đền Trần Nam Định, trong buổi họp báo chiều nay, 5-1.

Bà Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định, Trưởng BTC Lễ hội Khai Ấn đền Trần 2023 cho biết, sau 3 năm không tổ chức, lễ Khai Ấn năm nay lại diễn ra vào thứ 7 nên dự báo sẽ có lượng khách rất đông.

Nhiều phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ đã được đặt ra. Theo đó, sẽ có 4 điểm phát ấn, được tổ chức khoa học đảm bảo cho nhân dân vào, ra nhận Ấn. Lượng Ấn cũng đảm bảo cho du khách tham gia xin lộc đầu Xuân.

Lực lượng an ninh trật tự, công an đã tập dượt, triển khai các phương án đảm bảo an ninh lễ hội. Sẽ có 5 vòng an ninh được thực hiện trong lễ Khai Ấn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, du khách thập phương dự lễ hội đầu Xuân.

Bên cạnh tâm điểm là lễ Khai Ấn, trong 6 ngày lễ hội đền Trần, từ 11 đến 16 tháng Giêng năm mới Quý Mão 2023, sẽ có nhiều hoạt động khác như: Lễ rước Kiệu Ngọc Lộ từ chùa Phổ Minh sang Đền Trần; Lễ rước Nước, tế Cá tại Đền Cố Trạch; Dâng hương, rước Kiệu từ Đền Cố Trạch về Đền Thiên Trường.

Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban Quản lý Di tích lịch sử đền Trần, Chùa Tháp cho biết: Có hai nghi lễ được tái hiện một cách đầy đủ và sát với lịch sử là lễ rước Kiệu Ngọc Lộ và lễ rước Nước, tế Cá.

Trong đó, lễ rước Kiệu Ngọc Lộ là lễ rước chân linh đức Phật Trần Nhân Tông từ chùa Phổ Minh sang đền Trần để chứng minh cho nghi thức Khai Ấn.

Theo Ban Tổ chức, không gian lễ hội đền Trần năm nay khác rất nhiều so với năm 2019 trở về trước: mở rộng hơn, các kiốt bán hàng được sắp xếp quy củ hơn.

VIẾT THỊNH