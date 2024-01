Hàng trăm công ty bất động sản quay lại hoạt động đầu năm 2024

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2024, Tổng cục Thống kê cho biết cả nước có 342 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới, tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp bất động sản quay lại hoạt động là 645 doanh nghiệp, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngược lại, trong tháng 1-2024, có 2.000 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tạm ngừng hoạt động, tăng 38% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp giải thể là 149 doanh nghiệp, giảm 13% so với cùng kỳ.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tháng 1-2024, cả nước có 13.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước có gần 13.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, gấp 2,2 lần so với tháng 12-2023 và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2023, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 1-2024 lên hơn 27.300 doanh nghiệp, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng 1-2024, có 43.900 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Có khoảng 7.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 14%. Có 2.165 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6%. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 53.900 doanh nghiệp, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.