Tồn kho bất động sản hơn 16.000 căn hộ, nhà ở và đất nền

Báo cáo mới nhất năm 2023 của Bộ Xây dựng về thị trường bất động sản và nhà ở cho biết theo số liệu 53/63 địa phương, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý 4-2023 vào khoảng 16.300 căn (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền).

Trong đó, chung cư hơn 2.800 căn; nhà ở riêng lẻ gần 5.200 căn; đất nền hơn 8.300 nền. Theo đó, có thể thấy tỷ trọng tồn kho bất động sản chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án.

Tỷ trọng tồn kho bất động sản chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án. Ảnh: QH

Cụ thể, lượng tồn kho bất động sản thuộc phân khúc nhà chung cư trong quý 4-2023 giảm 12% so với quý 3-2023; lượng tồn kho thuộc phân khúc đất nền quý 4 tăng 15,6% so với quý 3-2023 và lượng tồn kho thuộc phân khúc nhà ở riêng lẻ giảm 21% so với quý 3-2023.

Theo Bộ Xây dựng, lượng tồn kho bất động sản năm 2023 có giảm hơn so với năm trước. Ảnh: QH

Bộ Xây dựng đánh giá nhìn chung trong năm 2023, lượng tồn kho bất động sản các dự án đối với các phân khúc nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ và phân khúc đất nền có xu hướng giảm.

Cần tập trung nhà ở phân khúc giá rẻ

Để thị trường bất động sản tốt hơn trong năm 2024, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng các doanh nghiệp bất động sản cần chủ động đa dạng hóa nguồn vốn như phát hành trái phiếu, cổ phiếu, quỹ đầu tư, thuê tài chính…

Doanh nghiệp huy động vốn gắn với mục đích sử dụng vốn cụ thể và giảm đòn bẩy tài chính, hạn chế đầu tư dàn trải. Về hoạt động đầu tư, tập trung hoàn thành các dự án đang dang dở, nhất là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở phân khúc giá rẻ để tăng tính thanh khoản.

“Trong hoạt động đầu tư, các doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng sản phẩm khi trao đến tay khách hàng phải đảm bảo về tính pháp lý. Đảm bảo chất lượng về thiết kế, công năng sản phẩm, bố trí đầy đủ về hạ tầng xã hội, tiện ích, dịch vụ.

Về giá thành sản phẩm bất động sản, thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí để giảm giá thành sản phẩm, cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thực tế của người dân, vừa túi tiền”- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chia sẻ.

Khoảng 5.000 doanh nghiệp bất động sản giải thể, ngừng hoạt động trong năm 2023 Cũng theo báo cáo của Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2023 hiện vẫn gặp nhiều khó khăn khi số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thành lập mới chỉ có 4.700 doanh nghiệp, giảm 45% so với năm 2022. Số lượng doanh nghiệp giải thể khoảng 1.300 doanh nghiệp (tăng 7,7%) và 3.700 doanh nghiệp ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 47%) so với năm 2022. Tình trạng cắt giảm nhân sự tại các doanh nghiệp bất động sản vẫn đang diễn ra không chỉ đối với các doanh nghiệp nhỏ mà cả các doanh nghiệp bất động sản lớn trên thị trường.