Hàng trăm doanh nghiệp nước ngoài dự hội nghị hạt điều lớn nhất thế giới tại Việt Nam

Sáng 27-2, Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 13 năm 2024 do Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) và Bộ Công Thương tổ chức chính thức khai mạc.

Đây là sự kiện thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại của Việt Nam, một sự kiện quan trọng của ngành hạt điều Việt Nam và thế giới.

Nhiều nước chuyển sang mua hạt điều Việt Nam

Ông Phạm Văn Công, Chủ tịch VINACAS cho biết hội nghị hạt điều quốc tế được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 4-2008, Hội nghị điều quốc tế luôn là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của ngành hạt điều Việt Nam, là “điểm hẹn vàng” của những doanh nhân hạt điều toàn cầu.

Sự kiện được tổ chức nhằm mục đích quảng bá thương hiệu sản phẩm “Hạt điều của Việt Nam”, xúc tiến xuất khẩu, thúc đẩy tiêu dùng, xây dựng và củng cố mối quan hệ bền vững, lâu dài giữa các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành điều Việt Nam và thế giới.

Theo ông Công, năm 2023, xuất khẩu hạt điều cán đích với 645.300 tấn, giá trị hơn 3,6 tỉ USD, tăng 24% về lượng và tăng 18% về kim ngạch so với năm 2022.

Trung Quốc xuất khẩu điều nhân tăng mạnh, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang nổi lên là những thị trường đầy tiềm năng. Trước đây, hai thị trường này chủ yếu nhập khẩu hạt điều của Ấn Độ, nhưng gần đây đã chuyển mạnh sang mua nhân điều của Việt Nam vì có chất lượng tốt, giá hợp lý.

Hơn 300 đại biểu tham gia đến từ gần 40 quốc gia trên thế giới tham dự Hội nghị hạt điều quốc tế Việt Nam tại TP Đồng Hới, Quảng Bình. Ảnh: QH

Tình hình tiêu thụ điều nhân ở thị trường Mỹ cũng đang tốt lên vào cuối năm 2023. Thông tin từ một số thương nhân Mỹ cho thấy, tiêu thụ hạt điều được cải thiện nhờ sự khởi sắc của nền kinh tế, dẫn tới việc giảm tồn kho hạt điều ở Mỹ. Do đó, nhiều khả năng Mỹ sẽ tăng nhập khẩu hạt điều trở lại trong năm 2024.

Lý do Trung Quốc nhập hạt điều

Đáng chú ý, trong năm 2023, xuất khẩu hạt điều Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh đạt 683 triệu USD, tăng 55% so với năm 2022 và chiếm 19% tổng kim ngạch xuất khẩu điều của cả nước.

Theo lý giải của một số thương nhân ngành điều Việt Nam, năm 2022, do chính sách Zero Covid, xuất khẩu hạt điều Việt Nam sang Trung Quốc giảm mạnh (giảm 10% về lượng so với năm 2021).

Chính vì vậy, sau khi Trung Quốc bãi bỏ Zero Covid, xuất khẩu hạt điều sang thị trường này chỉ cần trở lại bình thường là đã tạo nên mức tăng trưởng mạnh so với năm 2022.

Mặt khác, nhu cầu tiêu thụ hạt điều ở thị trường Trung Quốc đang có xu hướng tăng lên, qua đó tác động không nhỏ tới xuất khẩu điều nhân Việt Nam sang thị trường này.

Nhu cầu mua hạt điều Việt Nam từ nhiều thị trường tăng mạnh. Ảnh: QH

Bà Chen Ying, Tổng Thư ký Hiệp hội hạt Trung Quốc (CNA) cũng cho biết nhu cầu ăn các loại hạt tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng Trung Quốc tăng mạnh trong những năm gần đây.

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, các loại đậu… ở nước này sản xuất được nhiều, nhưng hạt điều lại không, trong khi người tiêu dùng lại rất thích ăn hạt điều. Đây là cơ hội rất lớn cho ngành chế biến hạt điều nhân xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc.

Xuất khẩu hạt điều đầu năm tăng mạnh Theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 1-2024 đạt 65.142 tấn, tương đương 351 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nước ta xuất khẩu tăng đột biến 139% về lượng và tăng 126% về kim ngạch. Đây cũng là mức tăng trưởng mạnh nhất trong tất cả các mặt hàng nông sản.

QUANG HUY