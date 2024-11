Hằng trăm người dân đến tham gia Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2024 13:02

(PLO)- Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, hàng trăm người dân đến tham gia các hoạt động do UBND quận 10 phối hợp với các đơn vị tổ chức...

Hôm nay (9-11), UBND quận 10, TP.HCM phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 10, các cơ quan đơn vị và các ban ngành đoàn thể tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thế Hải (Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận 10) cho biết ngày 9-11 hằng năm được chính thức công bố là Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Ông Bùi Thế Hải (Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận 10) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: YC

Theo ông Hải, trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và UBND 14 phường đã nỗ lực triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Nhờ đó, nội dung và tinh thần của Ngày Pháp luật đã lan rộng và thấm sâu trong đời sống xã hội, trở thành một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng và là ngày hội của toàn dân trên địa bàn quận.

Nhiều người dân đến nhờ tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Ảnh: YC

Ông Hải cho biết các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật” năm nay được các cơ quan, đơn vị và UBND 14 phường triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả và thiết thực. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo đã được áp dụng như: tổ chức các phiên tòa giả định; các gian hàng hỏi đáp pháp luật; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa, trực tuyến, trực quan sinh động; sân chơi pháp luật; đổi mới phương thức tuyên truyền đến người dân...

Các hình thức tuyên truyền đã tiếp cận với sự phát triển của công nghệ thông tin, đưa pháp luật đến với người dân một cách dễ hiểu và thuận lợi đáp ứng được nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân…

Các luật sư đang tư vấn pháp luật cho người dân. Ảnh: YC

Tại buổi này, UBND quận 10 đã trao 30 phần quà cho các cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, neo đơn (gồm 1 phần quà an sinh xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 10 vận động và 1 thẻ BHYT do Bảo hiểm Xã hội Quận 10 tài trợ) và trao giải thưởng hội thi “Câu chuyện pháp luật”.

Trao 30 phần quà cho các cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Ảnh: YC

BHXH quận 10 đang tư vấn cho người dân về thẻ BHYT, về thực hiện trên phần mềm BHXH. Ảnh: YC

Sau hoạt động lễ kỷ niệm ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 là các hoạt động xe loa diễu hành, tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM và Đoàn Luật sư TP.HCM.

Đoàn xe loa diễu hành, tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: YC

Cạnh đó, còn có gian hàng đố vui pháp luật với chủ đề “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Hội Luật gia Quận 10.

Các hoạt động này thu hút hằng trăm người dân đến tham gia.