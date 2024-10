Hành trình truy bắt nghi phạm sát hại vợ hờ vì mâu thuẫn tình cảm ở Bình Dương 12/10/2024 16:42

Ngày 12-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một điều tra vụ án mạng xảy ra vào tối 11-10 khiến một phụ nữ tử vong. Hiện tại, người đàn ông gây án đã bỏ trốn, lực lượng công an đang truy tìm người người sát hại vợ hờ này để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 11-10 tại một con hẻm nằm trên đường Lê Hồng Phong thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một. Vào thời điểm trên, mọi người thấy một người đàn ông cầm hung khí ra tay với một phụ nữ trong con hẻm. Chạy được một đoạn ngắn thì nạn nhân gục ngã và tử vong...