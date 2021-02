Mừng 8-3, mỹ phẩm chính hãng giảm nửa giá tại AB Beauty World

Đây sẽ là những món quà đầy ý nghĩa để nam giới dành tặng “nửa kia” của mình. Những hướng dẫn sau sẽ giúp phái mạnh có sự lựa chọn dễ dàng và càng thêm tinh tế.



Mỹ phẩm chăm sóc da – Để luôn tươi trẻ

Với mọi phụ nữ, lời khen ngợi khiến họ hạnh phúc nhất, là rẻ. Và sự tươi trẻ, phản ánh rõ nét nhất qua làn da. Dù là người không dùng mỹ phẩm trang điểm đi chăng nữa, muốn da được trẻ khoẻ thì vẫn phải tẩy trang, rửa mặt và tẩy tế bào chết để loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa, tránh làm bí các lỗ chân lông gây mụn.

Những sản phẩm của Bioderma, The Face Shop, Curél, Lancôme và Paula’s Choice mà AB Beauty World gợi ý sau sẽ giúp nàng của bạn thực hiện từng bước chăm sóc làn da. Tuy nhiên, bạn cũng nên tìm hiểu xem làn da của nàng là loại da gì để chọn sản phẩm phù hợp nhé!



Bioderma- sản phẩm tẩy trang dịu nhẹ, phù hợp với mọi loại da



Sữa rửa mặt làm sạch và sáng da Herb Day



Kem chống nắng bảo vệ da toàn diện Paula’s Choice

Tinh chất dưỡng da, trẻ hóa Lancôme

Mỹ phẩm trang điểm – Phù thuỷ của sắc đẹp

Là phụ nữ thì ai cũng muốn mình rạng rỡ nhất, đẹp nhất trong mắt người đặc biệt của mình.

Hãy cùng AB Beauty World dành tặng cho nàng những dòng mỹ phẩm make up trong ngày tôn vinh Phụ Nữ nhé!

Lớp nền trong veo tạo nên vẻ đẹp không tì vết: Đây là bước trang điểm đầu tiên và vô cùng quan trọng để gương mặt tươi tắn một cách tự nhiên. Các dòng sản phẩm bạn có thể tham khảo đây:



Kem nền Ultra HD Make Up For Ever



Kem nền Lancôme Teint Idole Ultra 24h Long Lasting Foundation

Sức hút của đôi mắt quyến rũ: Đôi mắt to sâu long lanh và được chấm phá tạo hiệu ứng bằng những nét tinh tế, luôn là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn. Trang điểm mắt và chân mày làm sao để hài hòa luôn là mối quan tâm của các cô gái.

Bạn hãy yên tâm là các công cụ sau sẽ giúp cho cửa sổ tâm hồn của nàng luôn quyến rũ:

Tô điểm đôi môi ngọt ngào: Bước cuối cùng trong quá trình trang điểm cũng là bước quan trọng nhất đối với cả các cô nàng không thích make up là tô son. Hầu hết chị em nào cũng sở hữu ít nhất vào thỏi son.

Chính vì thế đây là món quà hầu như nàng nào cũng thích. Thông thường mỗi thỏi son sẽ có giá dao động từ 100.000đ đến 2.500.000đ tùy vào thương hiệu.

Son môi có rất nhiều tone màu, chất son và kiểu dáng thiết kế khác nhau đến từ các thương hiệu như Laneige, MAC, YSL, Makeup Forever, Bourjois, Shu Uemura,...



Bảng màu mắt Flormar



Mascara Maybelline làm dày mi



Son Thỏi Laneige 6 Màu Chuyển Sắc Layering Lip Bar

Nước hoa - Tặng nàng hương thơm quyến rũ

Đây là món quà có giá khá đắt nhưng bạn có thể lựa chọn mua sản phẩm có dung tích nhỏ, phù hợp với điều kiện tài chính bởi đây là một trong những thứ các nàng yêu thích hàng đầu.

Tùy thuộc vào sở thích, tính cách và đặc thù công việc của nàng mà bạn có thể lựa chọn các dòng hương thơm khác nhau của các thương hiệu đang được ưa chuộng như: Bvlgari, Coach, Jimmy Choo, Lancome, YSL, GUCCI,...



Son Bourjois Rouge Velvet The Lipstick



Son Shu Uemura Rouge Unlimited Matte

Nước hoa Jimmy Choo Fever





Nước hoa nữ Lancome Miracle EDP





Nước hoa Flora by Gucci

Trên đây là những gợi ý hết sức cơ bản trong việc chọn mỹ phẩm làm quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Tặng quà là cả một nghệ thuật.

Hãy chú ý quan sát thói quen của nàng để biết được nàng thích gì và hãy đến ngay Chuỗi siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất với mức giá ưu đãi. Nàng sẽ cảm nhận được sự tinh tế của bạn qua cách lựa chọn quà đó!

Chuỗi siêu thị mỹ phẩm chính hãng cho cả gia đình AB Beauty World đang có chương trình giảm giá đến 50% những sản phẩm làm đẹp chính hãng từ các thương hiệu uy tín trên thế giới và trong nước. Hãy đến các cửa hàng gần nhất để lựa chọn nhé. Hoặc đặt hàng online tại: Website: https://abbeautyworld.com/ Facebook: https://www.facebook.com/ABBeautyWorld Hotline miễn phí: 1900886899.