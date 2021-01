Xe bánh tiêu lạ miệng bán cả chục kí bột 1 ngày

­­­

Không phải là bánh tiêu nhân đậu xanh quen thuộc thông thường, bánh tiêu ở đây rất khác biệt. Chiếc bánh không quá to, vỏ bánh mềm mịn với loại nhân khác lạ: nhân khoai môn, nhân sầu riêng, nhân chuối, đặc biệt là loại bánh tiêu tinh bột than tre Nhật.

Chưa đến 5h chiều, xe bánh tiêu đã gần hết sạch. Cầm túi bánh tiêu nóng hổi, chị Thuỷ cho hay chị thường xuyên mua bánh tiêu tại đây.

“Lúc đầu tôi ghé mua vì tò mò nhưng ăn thử thấy ngon nên đi làm về là hay ghé mua”- chị Thủy vui vẻ cho hay.

Khách hàng khi đi ngang qua đều ghé mua bánh tiêu độc lạ của anh Đạt.

Cắn chiếc bánh tiêu nhân khoai môn vừa mua, chị cho biết bánh tiêu ở đây không bị ngấy vì không quá ngọt, không bị gắt dầu, vỏ bánh mềm vừa phải, nhân bánh là thứ độc đáo nhất, mỗi loại một vị.

“Giá cả lại rất mềm, chỉ có 8.000 đồng/ cái”- chị Thủy cười.

Những loại bánh tiêu lạ miệng do anh Đạt nghĩ ra.

Thoăn thoắt nhào nặn bánh, anh Đạt, chủ bánh xe tiêu quê gốc Đồng Tháp cho hay, bánh tiêu là nghề gia truyền của gia đình, anh đã theo nghề này 17 năm.

Để khách hàng được thay đổi khẩu vị, hai vợ chồng anh nghiên cứu ra những loại nhân mới lạ như nhân sầu riêng, nhân khoai môn, nhân thịt…





Anh Đạt đã có 17 năm tuổi nghề với nghề làm bánh tiêu.

Về món bánh tiêu than tre, anh Đạt cho biết anh lên mạng thấy mấy tiệm bánh lớn có làm bánh mì đen tìm hiểu thì biết họ dùng bột than tre.

“Bột than tre có thể ứng dụng được nhiều thứ trong đó có làm bánh. Nên tôi đã làm bánh tiêu than tre để bắt kịp xu hướng. Vị giống bánh truyền thống, nhưng bột than tre thêm vào ăn tốt cho sức khoẻ”- anh Đạt chia sẻ.

Mỗi ngày anh Đạt bán cả chục kí bột bánh tiêu.

Anh Đạt cho hay mỗi ngày bán được từ 7-10 kí bột. Nhờ được khách hàng ngày càng biết đến, chiếc xe bánh tiêu nhỏ đủ để anh nuôi nấng chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

“Mỗi khi nghe khách hàng khen ngon và nhiều lần quay lại, tôi cảm thấy rất vui”- anh Đạt mỉm cười.

Xe bánh tiêu lạ miệng gây nhiều chú ý cho khách đi đường.