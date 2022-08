Hết lừa bạn lấy xe đem bán thì đi cướp giật vì mê cờ bạc

Ngày 8-8, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Vương (25 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Vương mê cờ bạc và nợ nần nhiều nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Trưa 2-5, Vương gọi bạn thân là Q đi uống cà phê ở khóm Mỹ Quý, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới.

Tại đây Vương giả vờ mượn xe máy của bạn để đi công việc. Tuy nhiên Vương lại mang xe đến huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cầm rồi bán với giá 22 triệu đồng.

Có tiền, Vương tiếp tục đem nướng vào cờ bạc và thua hết.

Khi anh Q liên hệ đòi xe thì Vương hứa hẹn nhiều lần không trả nên đã trình báo công an.

Đến ngày 17-5, Vương bị bắt khi đang cướp giật tài sản tại thị trấn Mỹ Luông.