Hiểm họa từ những bờ kênh không có lan can

Thời gian qua, Pháp Luật TP.HCM có tiếp nhận phản ánh của người dân về một số lan can dọc bờ kênh trên địa bàn TP.HCM bị xuống cấp, hoen gỉ. Thậm chí có nơi bờ kênh không có lan can bảo vệ, gây nguy hiểm cho người dân và mất mỹ quan đô thị. Đáng nói là những vị trí lan can hư hoặc không có lan can là những nơi đông dân cư sinh sống, buôn bán nhưng không được che chắn hay cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Bờ kênh không có rào chắn, biển cảnh báo

Theo ghi nhận của PV, một đoạn kênh Hy Vọng trên đường Phạm Ngọc Thạch (thuộc phường 15, quận Tân Bình) không có lan can rào chắn, bảo vệ. Tuy nhiên, có vài chỗ được che chắn tạm thời do người dân sử dụng các tấm lợp tôn hoặc vài thanh sắt gia cố nhưng sơ sài, lỏng lẻo, không đảm bảo an toàn.

Khu vực này là nơi đông đúc nhà dân, quán ăn, xe cộ qua lại. Vào buổi chiều, nhiều người lớn và trẻ em tập trung ra bờ kênh ngồi vui chơi mà không có biển cảnh báo nguy hiểm.

Ông NVT, sống tại khu vực, cho biết bờ kênh Hy Vọng có khúc có lan can, khúc không có, có chỗ thì rào chắn tạm thời do người dân tự làm thì xuống cấp, lung lay, hoen gỉ. Nhìn thôi đã thấy không an toàn cho mọi người. Sợ nhất là trẻ con ra bờ kênh vui chơi, lỡ té xuống kênh thì sao. Một số người lớn thì ngồi câu cá ở những đoạn bờ kênh không có lan can bảo vệ, cũng rất nguy hiểm.

“Đã có nhiều trường hợp té ngã tại khu vực này khi trời chập choạng tối. Nếu không lắp đặt rào chắn cảnh báo nguy hiểm hay lan can thì nguy cơ xảy ra tai nạn vẫn tồn tại. Rất mong chính quyền, cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này” - ông T bày tỏ sự lo lắng.

Tương tự, tại bờ kênh nằm trên đường số 5 (thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân), PV cũng ghi nhận tình trạng bờ kênh không có lan can bảo vệ, lan can trên bờ kênh bị hư hỏng. Nhiều đoạn bờ kênh thậm chí còn không có rào chắn và biển cảnh báo nguy hiểm. Dọc hai bên bờ kênh có nhiều quán cà phê, xe cộ lưu thông tấp nập. Một số tiểu thương còn bày bán hàng hóa sát bên đoạn lan can đã bị đứt gãy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo tìm hiểu của PV, đoạn kênh tại đường số 5 đang trong quá trình thi công cải tạo. Tuy nhiên, công trình chỉ cảnh báo nguy hiểm bằng cách viết chữ bằng tay trên thùng xốp, đặt lên chiếc ghế nhựa chắn giữa đường, nếu nhìn từ xa không thể đọc được dòng chữ ghi nội dung gì.

Chị TNN, người dân sống trên đường số 5, cho biết công trình đang xây dựng mà không có rào chắn, cảnh báo thì sơ sài. “Nếu xảy ra tai nạn thì trách nhiệm thuộc về ai? Tuyến đường này xe cộ đi lại rất đông đúc, lỡ té xuống đây là mất mạng như chơi, nào là sắt, thép ngổn ngang, phải có biện pháp rào chắn tạm thời chứ để hớ hênh như vậy sao được”.

Bờ kênh Hy Vọng không có lan can che chắn nhưng người dân vẫn vô tư ngồi trên bệ bê tông câu cá. Ảnh: THẢO HIỀN

Sẽ nhanh chóng xử lý phản ánh

Sau khi nhận phản ánh của người dân, chúng tôi đã liên hệ với UBND phường 15, quận Tân Bình và UBND phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để tìm hiểu, ghi nhận ý kiến của chính quyền địa phương.

Ông Lê Minh Truyền, Chủ tịch UBND phường 15, quận Tân Bình, đã phản hồi về tình trạng trên. Theo đó, ông Lê Minh Truyền cho biết kênh Hy Vọng là công trình không có hàng rào trong thiết kế. Ngày trước ở đây là khu vực nông thôn, ít người dân sinh sống, sau đó đô thị hóa thì người dân tập trung đông đúc và tự làm hàng rào để đảm bảo an toàn. Cho nên nếu hàng rào bị hư hỏng, xuống cấp thì UBND phường sẽ sớm hỗ trợ khắc phục cho người dân.

“Hiện UBND phường đang chuẩn bị tu sửa lại, bên nhà thầu có báo giá rồi nên UBND phường sẽ nhanh chóng làm hồ sơ để hoàn tất các thủ tục liên quan nhằm sớm thực hiện việc sửa chữa” - ông Lê Minh Truyền thông tin.

Lan can dọc bờ kênh đường số 5 đã hoen gỉ, xuống cấp trầm trọng. Ảnh: THẢO HIỀN

Cũng phản hồi về tình trạng bờ kênh không có lan can, ông Hồ Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, cho biết UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra, rà soát và làm việc với đơn vị thi công công trình, nếu xảy ra trường hợp không đảm bảo an toàn như người dân phản ánh.

“Chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra, xử lý để đảm bảo sự an toàn cho người dân và sớm gửi phản hồi kết quả đến báo chí” - ông Hồ Hoàng Việt nói.•

Để một dự án triển khai thi công, cần phải có hàng rào xung quanh Tại mục 2, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng ban hành kèm Thông tư 16/2021/TT-BXD, quy định hoạt động thi công xây dựng công trình tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Vì vậy việc thực hiện tốt công tác quản lý an toàn cần đặt lên hàng đầu. Sự quản lý đó được thực hiện và bảo hộ thông qua các quy định của pháp luật. Để một dự án triển khai thi công, trước mắt cần có hàng rào xung quanh dự án trước mới có thể triển khai được. Bên cạnh đó phải có biển cảnh báo, bảng thông tin công trình, các biện pháp an toàn lao động. Mặt khác, phải có bảo vệ túc trực để cảnh báo người dân, đặc biệt không được cho những người không phận sự vào địa phận công trình. Quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình đòi hỏi sự phối hợp, trách nhiệm của các chủ thể liên quan, mỗi chủ thể sẽ có những nhiệm vụ, quyền hạn riêng, phù hợp với chức năng, sao cho việc quản lý đạt được hiệu quả tốt nhất. Luật sư TRẦN MINH HÙNG, Đoàn Luật sư TP.HCM

THẢO HIỀN - TUYẾT NHUNG