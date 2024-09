HLV Arne Slot cảnh báo Liverpool cẩn trọng với Wolves 28/09/2024 13:31

Liverpool đang có thành tích toàn thắng trước các đội ở nửa dưới bảng xếp hạng mùa này, bao gồm Ipswich, Brentford, Manchester United và Bournemouth. Tuy nhiên, cựu chiến lược gia Feyenoord không coi chuyến làm khách đến Molineux là dễ dàng.

“Mỗi trận đấu tại Premier League đều đòi hỏi rất nhiều. Đó là lý do bạn thấy có sự xoay tua đội hình nhiều hơn ở giải đấu này so với bất kỳ giải đấu nào khác”, HLV Arne Slot chia sẻ, “Mỗi đội mà Liverpool đối đầu đều có những cầu thủ trị giá từ 40-50 triệu bảng và có chất lượng. Vì vậy, không có trận đấu nào dễ dàng cả. Wolves đã không may mắn khi phải chạm trán với Arsenal, Newcastle, Chelsea và Aston Villa.

Cách tốt nhất để đánh giá các CLB là bảng xếp hạng sau 19 trận đấu. Nhớ trận cuối cùng của tôi ở Eredivisie, chúng tôi đã gặp khó khăn bởi một CLB mới thăng hạng. Còn ở đây, mỗi đội Premier League đều có khả năng mua cầu thủ. Chúng ta không bao giờ có thể cảm thấy rằng trận đấu đã nằm trong tay mình. Tôi thấy, Wolves chơi bóng tốt hơn nhiều so với vị trí của họ trên bảng xếp hạng”.

Salah và đồng đội Liverpool đang có khởi đầu tốt ở Premier League. Ảnh: GETTY.

HLV Arne Slot cảm thấy vui khi triển vọng vô địch của Liverpool không bị chú ý quá mức, dẫu họ đang có khởi đầu tuyệt vời sau thời kỳ của tiền nhiệm lão luyện Jurgen Klopp. Đội bóng vùng Merseyside đang xếp thứ hai, kém Manchester City 1 điểm, nhưng các cuộc thảo luận lại chủ yếu tập trung vào cuộc đua song mã giữa đội bóng của HLV Pep Guardiola và Arsenal.

HLV Arne Slot không quá nhạy cảm khi đội bóng của mình bị bỏ qua. Ông sở hữu hàng công phong phú với “siêu sáu chân sút” gồm Salah, Diogo Jota, Luis Diaz, Cody Gakpo, Federico Chiesa và Darwin Nunez cạnh tranh cho ba vị trí. Tuy nhiên, ông thầy người Hà Lan cho biết việc giành chiến thắng trong các trận đấu mở màn tại Champions League và Carabao Cup đã giúp ông xoay tua đội hình.

“Điều tích cực với việc chúng tôi có nhiều trận đấu là tất cả đều sẽ được thi đấu nhiều”, HLV Arne Slot chia sẻ, “Họ hiểu rằng họ sẽ không chơi mọi trận nhưng phải luôn giữ mình ở trạng thái tốt nhất. Các cầu thủ phải chấp nhận mọi tình huống, và luôn sẵn sàng khi ra sân hoặc ngồi trên ghế dự bị. Liverpool đang làm vậy, đó là điều tích cực. Các cầu thủ có những thông số tốt và tôi thấy họ cười rất nhiều.

HLV Arne Slot vui mừng với không khí đoàn kết ở CLB. Ảnh: GETTY.

Tôi có nhiệm vụ phải giữ hạnh phúc cho các cầu thủ Liverpool với những gì họ đang làm. Tôi thực sự hài lòng với đội hình mà tôi tiếp quản từ Jurgen Klopp, không chỉ về chất lượng mà có lẽ còn quan trọng hơn là văn hóa của đội bóng”.

Tất cả “siêu sáu chân sút”, ngoại trừ Chiesa, người đã có lần đầu tiên đá chính trong chiến thắng 5-1 trước West Ham hồi giữa tuần, đều đã ghi bàn. Đặc biệt, Luis Diaz đã khởi đầu ấn tượng với năm bàn thắng sau sáu lần ra sân. Trong khi đó, thủ môn Alisson đã trở lại tập luyện sau chấn thương gân kheo và có thể thi đấu trở lại.