HLV Ten Hag không quá phấn khích với chiến thắng 7 sao 18/09/2024 12:16

Đoàn quân của HLV Ten Hag thi đấu với sự tự tin và phong thái lấn át đối thủ - những yếu tố đã phần nào bị đánh mất trong mùa giải trước, kể cả trong những trận đấu với các đội chiếu dưới tương tự.

Dù có trong đội hình hai cầu thủ tự do và ba cầu thủ từ lò đào tạo trẻ, đội hình xuất phát của Man United đối đầu với một Barnsley đang xếp thứ bảy tại League One và chưa từng thắng tại Old Trafford hơn một thế kỷ, có giá trị hơn 300 triệu bảng, trước khi HLV Ten Hag tung vào sân dàn cầu thủ ngôi sao từ băng ghế dự bị.

Đây là một trong những buổi tối hiếm hoi mà ông thầy người Hà Lan có thể xoay tua đội hình thoải mái, trao cơ hội cho vài tân binh ra mắt, và thư giãn chứng kiến đội bóng của mình chơi đúng với giá trị của họ.

Marcus Rashford đã ghi bàn trong hai trận liên tiếp cho MU. Ảnh: GETTY.

Marcus Rashford, thi đấu ở vị trí trung phong trong trận này, dường như được tiếp thêm động lực sau bàn thắng đầu tiên trong sáu tháng ở trận gặp Southampton hôm cuối tuần, và anh lại ghi thêm hai bàn nữa. Alejandro Garnacho, người gần như không thể ngăn cản, đã kiến tạo hai bàn thắng cho Rashford. Lão tướng Christian Eriksen cũng đóng góp hai bàn ở những phút cuối trận, giúp HLV Ten Hag có chiến thắng đậm nhất từ khi nắm quyền tại Manchester United.

Quan trọng hơn, có cảm giác ông thầy người Hà Lan đã ổn định con tàu sau khởi đầu mùa giải khá chật vật với hai chiến thắng liên tiếp, ghi 10 bàn và không để lọt lưới. "Với đội bóng, đây là một đêm hoàn hảo", HLV Ten Hag chia sẻ, nhưng ông không quá phấn khích vì còn lo nghĩ nhiều trước trận đấu với Crystal Palace vào cuối tuần này tại Selhurst Park, nơi MU từng thảm bại 0-4 vào tháng 5, "Tôi không quá suy sụp sau trận Liverpool và cũng không ăn mừng quá mức lúc này”.

HLV Ten Hag giữ lời hứa xoay vòng đội hình, với lần ra sân đầu tiên của tân binh 50,5 triệu bảng Manuel Ugarte và Toby Collyer, người chơi ở vị trí hậu vệ trái và gây ấn tượng mạnh với Barry Cotter. Ugarte cũng thể hiện sự quyết liệt của mình, dù có một pha va chạm cuối hiệp một khiến cầu thủ người Uruguay cần được chăm sóc sau cú vào bóng lỗi của Luca Connell, làm anh bị bầm chân phải và trầy gối.

HLV Ten Hag vẫn giữ một cái đầu lạnh sau chiến thắng 7 sao của các học trò. Ảnh: GETTY.

Man United hoàn toàn kiểm soát thế trận. Rashford mở tỷ số ở phút 16 khi anh khống chế xuất sắc đường chuyền dài 40 mét của Garnacho, vượt qua Marc Roberts và dứt điểm gọn gàng. "Đó là một bàn thắng tuyệt vời", Ten Hag nhận xét, "Trong mùa giải đầu tiên của tôi, cậu ấy đã chiến đấu và giữ vững tinh thần tốt. Khi tôi thấy nụ cười của Marcus Rashford, tôi tin chắc cậu ấy sẽ ghi bàn”.

Antony có trận ra sân đầu tiên trong mùa giải với một màn trình diễn đầy năng lượng và đem về bàn thứ hai khi vượt qua thủ môn Gabriel Slonina của Barnsley sau pha chuyền bóng của Rashford. Cầu thủ người Brazil bị ngã, nhưng anh đứng dậy và ghi bàn từ chấm phạt đền. "Họ rất khát khao, nhưng cũng sẵn sàng chuyền bóng cho nhau”, HLV Ten Hag nói thêm, "Khi Antony cần sự tự tin, Rashford đã trao cho cậu ấy quả phạt đền, điều này tốt cho tinh thần đồng đội”.

Tinh thần đồng đội của cầu thủ MU. Ảnh: GETTY.

Garnacho nhanh hơn Roberts và Joshua Earl để đệm bóng vào lưới ở phút bù giờ hiệp một, và tiếp tục ghi bàn thứ hai chỉ ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu sau đường chuyền của Eriksen. Cầu thủ chạy cánh người Argentina còn kiến tạo thêm một bàn nữa cho Rashford, giúp đồng đội của mình hoàn tất cú đúp, và đó cũng là lúc HLV Ten Hag đưa bốn cầu thủ quốc tế khác vào sân từ ghế dự bị.

Garnacho suýt có cú hat trick khi cú sút của anh chỉ cách khung thành vài centimet, nhưng Bruno Fernandes đã kiến tạo cho Eriksen ghi bàn từ cự ly gần, trước khi tiền vệ Đan Mạch hoàn tất cú đúp sau pha kiến tạo thứ hai của Fernandes. "Được thi đấu tại đây là một niềm tự hào, nhưng màn trình diễn tệ hại của chúng tôi đã phá hỏng tất cả”, HLV của Barnsley, Michael Clarke, chia sẻ, "Những bàn thua thật khó chấp nhận với hàng loạt quyết định tồi tệ của chúng tôi”.