HLV Ten Hag và tham vọng đưa MU lên đỉnh châu Âu 23/07/2024 11:10

Giám đốc bóng đá người Anh đã bắt tay vào công việc tại sân Old Trafford như một phần của đội ngũ lãnh đạo mới của CLB. Mới nhất, Ashworth đã gửi một thông điệp dài gửi đến người hâm mộ Quỷ đỏ về tầm nhìn dài hạn của Man United dưới sự đồng sở hữu của INEOS.

Ông Ashworth cũng đề cập đến việc gia hạn hợp đồng của HLV Ten Hag trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông của CLB: "Quyết định lớn đầu tiên của chúng tôi trong mùa hè là gia hạn hợp đồng của HLV Erik ten Hag đến tháng 6-2026, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của CLB vào ông ấy như một trong những HLV hàng đầu châu Âu. Ông là đối tác mà chúng tôi muốn tiếp tục làm việc cùng để đưa đội bóng trở lại mức độ kỳ vọng”.

Chỉ hơn một tháng trước, tương lai của Ten Hag là chủ đề nóng được thảo luận tại Manchester United khi mùa giải tiến vào giai đoạn cuối. Ông được dự đoán sẽ ra đi bất kể kết quả của Quỷ đỏ trong trận chung kết FA Cup với Manchester City. Tuy nhiên, MU đã giành chiến thắng 2-1 tại sân Wembley với sự chứng kiến của các lãnh đạo INEOS, Sir Jim Ratcliffe và Dave Brailsford.

Giám đốc thể thao Dan Ashworth tin tưởng HLV Ten Hag là nhà cầm quân có hạng của châu Âu. Ảnh: GETTY.

Ông thầy người Hà Lan đã mang về danh hiệu thứ hai trong vòng hai năm kể từ khi đến CLB vào tháng 6-2022. Điều này diễn ra sau một chiến dịch Premier League và UEFA Champions League thảm hại. Đội bóng của Ten Hag đã trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử CLB, đứng thứ tám với 14 trận thua trong 38 trận. Họ cũng bị loại khỏi giải đấu châu Âu sau khi đứng cuối bảng.

Giám đốc Ashworth đã nhắc đến những rắc rối của Manchester United mùa trước và cách họ không đáp ứng được kỳ vọng, nhưng ông nhấn mạnh chiến thắng FA Cup: "Chúng tôi đều thấy mùa giải trước, MU đã chơi dưới tiêu chuẩn yêu cầu ở Premier League và Champions League nhưng, bằng việc giành chiến thắng FA Cup một cách ấn tượng như vậy, các cầu thủ đã cho thấy khả năng của họ khi tất cả cùng nhau thi đấu với đúng tiềm năng của mình”.

Hiện tại, HLV Ten Hag đã được INEOS hậu thuẫn lớn trong mùa hè này để tái thiết đội hình, với tiền đạo người Hà Lan Joshua Zirkzee và hậu vệ trẻ người Pháp Leny Yoro gia nhập đội bóng. HLV Ten Hag nói về những thay đổi kể từ khi INEOS đến Manchester United và cho biết ông hài lòng khi có một đội ngũ tuyển dụng mới.

Chủ sở hữu mới tạo điều kiện tốt cho HLV Ten Hag nâng cấp đội hình MU. Ảnh: GETTY.

Chia sẻ với tờ báo Hà Lan AD Sportwereld, HLV Ten Hag bày tỏ: "CLB này có một cấu trúc rất mạnh mẽ trong lĩnh vực tuyển trạch và chính sách chuyển nhượng. Tôi chỉ có thể vui mừng vì giờ đây tôi có Dan Ashworth (giám đốc thể thao), Jason Wilcox (giám đốc kỹ thuật) và Christopher Vivell (tuyển trạch và chuyển nhượng) bên cạnh”.

Hoàn cảnh của HLV Ten Hag hiện tại thoải mái hơn nhiều, so với việc ông xoay sở không chắc chắn suốt mùa giải trước. Rất may cho INEOS của Ratcliffe đã đánh bại ngân hàng Qatar Sheikh Jassim trong cuộc đua giành quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu kéo dài hơn một năm. Điều này đã gây ra các vấn đề hậu trường tại Old Trafford, khiến tương lai họ mờ mịt.

INEOS đã bắt tay vào việc tái thiết Manchester United như một trong những thế lực của châu Âu. Họ đang có một đội ngũ tuyển dụng mới và đã thay đổi đội ngũ trợ lý của HLV Ten Hag với cựu tiền đạo Hà Lan Ruud van Nistelrooy và Rene Hake đã gia nhập CLB.