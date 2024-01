HLV Troussier có phá hoại bóng đá Việt Nam?

Thầy trò HLV Troussier có màn trình diễn không như ý tại vòng chung kết Asian Cup với hai trận thua Nhật Bản 2-4 và thua Indonesia 0-1. Không may cho đội tuyển Việt Nam (VN) sau cú ngã ngựa khiến họ không còn chút hy vọng dù trận cuối vào ngày 24-1 có thắng Iraq năm, 10 bàn đi nữa (điều lệ giải ưu tiên xét kết quả đối đầu mà VN đã thua cả Nhật Bản lẫn Indonesia).

Những nốt trầm sau khi thua Indonesia

Đình Bắc bị chấn thương, không thể ra sân trong trận đội tuyển VN gặp Indonesia, sau đó Tuấn Hải, Văn Tùng cũng rời sân vì chấn thương, trong lúc đội tuyển VN đã thua một bàn từ chấm phạt đền do trung vệ Thanh Bình ngớ ngẩn kéo áo đối thủ. Những nỗ lực chỉ đạo của ông Troussier ngoài đường piste và cố gắng hết mình của các học trò vẫn không thể có bàn thắng để san bằng cách biệt.

Rất nhiều cầu thủ VN đổ gục xuống sân đau đớn, nấc nghẹn sau chuỗi sáu trận bất bại liên tiếp trước Indonesia lại thua trong một trận cầu không thể thua ở Asian Cup. Ông thầy người Pháp đứng ngơ ngác như trời trồng và thất vọng cùng cực vì kết quả không như ý. Rõ ràng đội tuyển VN không khỏe, không chơi hay như từng bắt đối thủ lớn Nhật Bản phải rượt đuổi, hoặc đã buộc Iraq hồi hộp chờ đến giây cuối bù giờ mới có bàn thắng ở trận vòng loại World Cup 2026.

HLV Troussier thất vọng sau trận thua Indonesia và chính thức bị loại. Ảnh: NG.LINH

Tiếc cho cái thua trước đối thủ Indonesia thường thua và có trận thua VN đến 0-4 đã làm cho những người hâm mộ thiếu kiên nhẫn có nhiều lời chỉ trích HLV Troussier nặng nề. Ông thầy người Pháp bị cho là bảo thủ, không kế thừa nhân sự của người tiền nhiệm Park Hang-seo như từng có hai trận thắng, hai trận hòa Indonesia trong quá khứ; thậm chí hòa Nhật Bản 1-1 ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Thắng - thua trong một trận đấu rất khó nói và càng không thể so sánh hai thời kỳ HLV khác nhau có mục đích khác nhau ở sân chơi khác nhau. Nhân chứng sống rõ nhất là trung vệ Thanh Bình từng đánh đầu ghi bàn vào lưới Nhật Bản trong trận hòa 1-1 trên sân khách Saitama hai năm trước là người hùng (dù chủ nhà đã chắc suất đi tiếp) và mới đây bất cẩn kéo áo cầu thủ Indonesia bị cho là tội đồ chắc chắn sẽ thấm thía nhất sự bạc bẽo của bóng đá.

VFF vẫn tin tưởng HLV Troussier

Cách đây 24 năm, ông thầy người Pháp khi còn dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản đá các giải quốc tế cũng bị chỉ trích nhiều vì thói quen sử dụng cầu thủ trẻ để tính xa cho tương lai. HLV Troussier thậm chí còn không sử dụng một số ngôi sao công thần vì chưa phù hợp với ý đồ chiến thuật của mình ở thời điểm đó.

Chỉ đến khi thầy trò HLV Troussier vô địch Asian Cup 2000 và hai năm sau Nhật Bản vào vòng knock out ở World Cup 2002 thì người ta mới cảm thấy có lỗi khi trót nặng lời với ông. Dĩ nhiên bóng đá cũng cần có nhiều yếu tố may mắn mà tại Asian Cup 2004, ông Troussier đã không may khi sau bảy tháng dẫn dắt Qatar đã bị sa thải vì sẩy chân trong trận thua Indonesia tại vòng bảng. Ngược lại, HLV Park Hang-seo năm năm trước dẫn dắt đội tuyển VN đá thua hai trận đầu Asian Cup rồi thắng trận cuối trước đối thủ đã đủ điểm và chắc chắn đứng nhất bảng để lấy suất vớt đi tiếp.

HLV Troussier trước khi sang Qatar đã rơi vào trường hợp mà chưa HLV tiền nhiệm nào vấp phải. Đó là việc ông mất đến chín cầu thủ do chấn thương, rồi đến lượt trận thứ hai thì hai cầu thủ ghi bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản ở lượt trận đầu cũng chấn thương, một phải nghỉ và một chỉ gắng gượng được một hiệp.

Nhiều người chỉ trích Thanh Bình với hình ảnh này nhưng công bằng mà nói thì đội tuyển Việt Nam đã thua Indonesia cả về thế trận. (Ảnh cắt từ clip)

Cũng dễ hiểu và không thể trách người hâm mộ bóng đá VN vì quá cuồng yêu chiến thắng, như lời của HLV Park Hang-seo từng có lúc thốt lên: “Người VN yêu bóng đá cuồng nhiệt nhưng đó là yêu bóng đá chiến thắng”.

Sau trận thua Indonesia, ông Troussier đã nhận rất nhiều phê phán, chỉ trích và thậm chí bị nghi ngờ về cách dùng người, nghi cả bản hợp đồng ba năm của ông với cái đích World Cup 2026. Và nhìn lại cả một nền bóng đá đang xếp thứ 14 châu Á không có cầu thủ xuất sắc nào đủ sức đá bóng ở nước ngoài đủ thấy gánh nặng rất lớn trên vai ông thầy người Pháp.

Điều quan trọng nhất của HLV Troussier bây giờ là niềm tin của VFF và sự đồng lòng của các tuyển thủ VN trong tương lai tiếp tục đồng hành thân thiện với ông thầy người Pháp để cùng nhau tiến xa hơn.

Năm năm của ông Park và khởi điểm của ông Troussier Không thể so sánh HLV Troussier hiện tại với những chiến công của người tiền nhiệm Park Hang-seo trong quá khứ vì mỗi người có góc nhìn và cách làm khác nhau. Thẳng thắn nhìn nhận ông Park có phần may mắn khi kế thừa một bộ khung vững chắc ở vạch xuất phát, khác hẳn với ông Troussier có lứa cầu thủ nòng cốt cũ đang đi vào giai đoạn cuối của sự nghiệp. Đơn giản hơn, ông Park nếu cảm thấy “ngon ăn” đã không chủ động dừng lại trước một đội tuyển đẹp từng gặt hái cho ông nhiều trái ngọt.

CÔNG TUẤN