Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, Ngọc Châu làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu sinh viên Hòa bình Việt Nam 2024

Chiều 16-12, ban tổ chức (BTC) Hoa hậu sinh viên Hòa bình Việt Nam 2024 đã tổ chức buổi công bố cuộc thi.

Sân chơi sắc đẹp mới của sinh viên

Đây là năm đầu tiên cuộc thi Hoa hậu sinh viên Hòa bình Việt Nam được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các nữ sinh viên kết nối, giao lưu, học hỏi…

Tôn vinh lòng nhân ái, lòng yêu nước và quảng bá văn hóa, di sản của Việt Nam thông qua các hoạt động ý nghĩa, nhân văn… giúp thế hệ sinh viên luôn tự hào và biết ơn lịch sử, các anh hùng dân tộc đã ngã xuống để bảo vệ hòa bình Việt Nam.

Cuộc thi cũng nhằm tìm kiếm các nữ sinh viên xinh đẹp, trí tuệ, bản lĩnh, nhân ái để trở thành các đại sứ truyền cảm hứng cho sinh viên Việt Nam về lối sống tích cực, sống có ước mơ hoài bão, sống với lòng biết ơn và khát vọng tuổi trẻ.

Ngoài ra, cuộc thi còn tạo ra các diễn đàn kết nối giữa sinh viên và các tổ chức, doanh nghiệp giúp sinh viên định hướng tương lai, khởi nghiệp thành công khi rời khỏi ghế nhà trường.

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức còn tìm chọn những gương mặt tiêu biểu, đầy nhiệt huyết tình yêu thương để đại diện cho "Quỹ sinh viên nhân ái” thực hiện sứ mệnh giúp đỡ các sinh viên nghèo vượt khó, “không để sự nghèo đói, khó khăn làm cản trở ước mơ thành công của các thế hệ sinh viên Việt Nam".

Nói về sự khác biệt so với các cuộc thi sắc đẹp khác cho sinh viên, đại diện BTC cho biết: "Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một cuộc Hoa hậu dành cho giới sinh viên mang quy mô toàn quốc nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên tham gia một đấu trường nhan sắc lớn hơn. Chúng tôi chỉ tuyển thí sinh đang là sinh viên, có thẻ sinh viên, đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện… Ngoài nhan sắc các thí sinh phải có đạo đức, sơ yếu lý lịch, kết quả học tập, khả năng thuyết trình tốt và đặc biệt là phải biết tiếng Anh. Dù được xem là tiêu chí khó với các thí sinh nhưng chúng tôi lựa chọn những Hoa hậu Hoà bình sinh viên là những người toàn diện về mọi mặt. Họ là những người đại diện cho tương lai đất nước, những người xuất sắc để có thể thành đại sứ truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên Việt Nam".

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, Ngọc Châu làm giám khảo

Ngoài những thành viên BTC, chỉ đạo uy tín có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục, kinh tế, nghiên cứu, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, Hoa hậu Ngọc Châu cũng trở thành Trưởng ban giám khảo (BGK) cuộc thi.

Nói về tiêu chí chấm thi, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My cho biết: "Là một trưởng ban giám khảo, với riêng tôi, tôi sẽ đưa ra tiêu chí đó là tình yêu quê hương đất nước, bản lĩnh vững vàng.

Ngoài nhan sắc, trí tuệ chúng ta cần phải có tình yêu thương đồng loại, cùng nhau nắm chặt tay với sự đoàn kết. Đoàn kết dân tộc là điều quan trọng nhất mà tôi hướng tới và lòng nhân ái.

Và hi vọng qua cuộc thi chúng ta sẽ lựa chọn được nhiều gương mặt đẹp và lòng nhân ái".

Còn với Hoa hậu Ngọc Châu, ngoài những tiêu chí của BTC, nàng hậu cũng cho biết sẽ ưu ái những bạn sinh viên đem đến những nguồn năng lượng tích cực khi tiếp xúc, trò chuyện cũng như truyền cảm hứng cho người đối diện.

Theo BTC, các thí sinh tham gia đều phải có thể sinh viên và có độ tuổi từ 18 - 25 tuổi.

Vòng bán kết và chung kết cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 4-2024 tại TP Bà Rịa và Vũng Tàu.

Thí sinh trở thành tân Hoa hậu sinh viên Hòa bình Việt Nam sẽ nhận được vương miện, chứng nhận, phần quà của nhà tài trợ, phần thưởng và tiền mặt với tổng giá trị là 2 tỷ đồng.

Á hậu 1 và 2 cũng nhận được vương miện, giấy chứng nhận, phần quà của nhà tài trợ và phần thưởng tiền mặt với tổng giá trị lần lượt là 1 tỷ đồng và 500 triệu đồng cho mỗi danh hiệu.

Bên cạnh đó còn có các danh hiệu khác như Miss Trí tuệ (Miss Courage Award); Miss Tài năng (Best in Talent); Miss Hình thể (Miss Fitness); Miss Du lịch (Miss Travel): Miss Vì hoà bình (Miss Peace); Miss Nhân ái (Miss Beauty with a purpose); Miss Được yêu thích nhất (Miss Popularity); Miss Áo dài (Miss Ao dai); Miss Đại sứ thương hiệu (Miss Brand)..

Mỗi giải được nhận giải thưởng bằng tiền mặt 50 triệu đồng (Năm mươi triệu đồng) và giấy chứng nhận danh hiệu của BTC.