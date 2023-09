Hoãn phiên xử cựu giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương vì vắng 13 bị cáo và kiểm sát viên

(PLO)- HĐXX cho biết 13 bị cáo đang được tạm giam, lực lượng công an chưa thực hiện xong việc trích xuất nên chưa thể đưa các bị cáo dự phiên tòa.

Sáng 11-9, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và đưa - nhận hối lộ.

Vụ án này có tổng cộng 17 bị cáo, trong đó có bị cáo Lê Minh Quốc Cường (cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương).

Ngay từ sáng sớm có rất đông những người thân của các bị cáo đã có mặt tại phiên tòa để theo dõi.

Trong phần thủ tục, HĐXX cho biết 13 bị cáo đang được tạm giam, lực lượng công an chưa thực hiện xong việc trích xuất nên chưa thể đưa các bị cáo dự phiên tòa.

Bên cạnh đó, những người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan và một số người làm chứng cũng vắng mặt.

Đại điện VKS tỉnh Bình Dương cũng cho biết đã gửi văn bản cho HĐXX đề nghị hoãn phiên tòa vì lý do Kiểm sát viên trực tiếp thụ lý hồ sơ vụ án đang bận công tác nên không thể tham dự phiên tòa.

Sau phần nghị án, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa vì các lý do như trên. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 9-10.

Nhận “lót tay” hàng chục tỉ đồng để hồ sơ giả “thông cửa”

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 01-2019 đến tháng 3-2022, Vũ Hoài Thanh và Nguyễn Xuân Lâm (cùng là lao động tự do) đã thỏa thuận với Phạm Trường Tú Chinh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bảo Ngọc Visa) và các đối tượng môi giới khác để làm giấy phép lao động (GPLĐ) cho 1.862 người nước tại 355 doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bình Dương và Bình Phước.

Trong đó, 1.055 GPLĐ do Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương cấp; 467 GPLĐ do BQL các KCN Bình Dương cấp và 340 GPLĐ do BQL KKT tỉnh Bình Phước cấp.

Để các hồ sơ được “trót lọt”, Vũ Hoài Thanh đã thỏa thuận, đưa hối lộ tổng số tiền hơn 6,6 tỉ đồng cho một số người có thẩm quyền.

Tương tự, bốn bị cáo khác đã làm giả hồ sơ cấp 1.465 GPLĐ.

Cơ quan tố tụng cũng xác định Bùi Văn Bảo (Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn Thuế Ánh Dương), Phạm Trường Tú Chinh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bảo Ngọc Visa), Nguyễn Khánh Vân (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Quốc tế Á Châu), Bùi Văn Thiên (Nhân viên Công ty Á Châu Tp. Hồ Chí Minh) có hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Tổng cộng, nhóm này đã làm 124 GPLĐ và 96 thẻ tạm trú, thị thực cho người nước ngoài.

Từ năm 2017 đến tháng 3-2022, Nguyễn Kiên Cường là chuyên viên Phòng Chính sách lao động thuộc Sở LĐ-TB và XH tỉnh Bình Dương.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù Nguyễn Kiên Cường biết rõ các hồ sơ không đủ điều kiện để cấp GPLĐ nhưng đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 8,3 đồng để hồ sơ được “thông cửa” 2.300 hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ.

Còn Hoàng Thanh, Trưởng phòng Quản lý lao động BQL các KCN Bình Dương đã giải quyết 467 hồ sơ cấp GPLĐ, nhận hối lộ trên 1,5 tỉ đồng.

Tương tự, Đinh Thái Tuấn, Phó phòng Quản lý Đầu tư-Doanh nghiệp- Lao động BQL KKT tỉnh Bình Phước, đã nhận hơn 750 triệu đồng để giải quyết 281 hồ sơ cấp GPLĐ.

Biết sai vẫn làm vì nể nang cấp dưới

Cũng theo cáo trạng, cựu Giám đốc Sở LĐ-TB và XH tỉnh Bình Dương Lê Minh Quốc Cường, biết rõ các quy định của pháp luật về cấp GPLĐ cho người nước ngoài và việc cấp 518 GPLĐ là trái quy định của pháp luật nhưng vẫn duyệt ký do nể nang cấp dưới, đồng thời vì thành tích cá nhân và tập thể trong giải quyết nhanh thủ tục hành chính...

Tương tự, Nguyễn Thành Trung (cựu Phó Trưởng ban BQL các KCN Bình Dương), Đặng Quang Việt (cựu Phó Trưởng ban BQL các KCN Bình Dương) và Nguyễn Thành Nhân, Phó BQL các KCN Bình Dương đã ký duyệt 467 GPLĐ trái quy định.

Đáng chú ý, các bị cáo khác khai có đưa tiền “bôi trơn” cho Lê Minh Quốc Cường, Nguyễn Thành Trung, Đặng Quang Việt và Nguyễn Thành Nhân nhưng các bị cáo này không thừa nhận.

