Hoãn thi hành án tử cho con gấu cái giết người ở Ý

(PLO)- Nhà chức trách Ý hoãn thi hành án tử đối với một con gấu cái cho đến ngày 11-5, sau khi có quyết định an tử nó vì hành vi tấn công và dẫn đến cái chết của một người chạy bộ.

Nhà chức trách Ý đã hoãn thi hành án tử đối với một con gấu cái cho đến ngày 11-5. Trước đó, vào đầu tháng 4, con gấu này đã tấn công và dẫn đến cái chết của một của người chạy bộ trong trong khu bảo tồn thiên nhiên công cộng ở vùng Trentino-Alto Adige, miền bắc nước Ý, theo đài CNN.

Con gấu cái có tên là JJ4, 17 tuổi. Quyết định hoãn thi hành án tử được tòa án TP Trento ban hành, dựa trên đơn khiếu nại của một số cơ quan bảo vệ động vật hoang dã.

Một cơ quan bảo vệ động vật cho biết họ kiến nghị tòa án bảo vệ JJ4 vì quyết định an tử con gấu là “một hành động giống như trả thù, hơn là vì sự an toàn cho mọi người”. JJ4 mới sinh con. Do đó, các chuyên gia cho rằng hành động hung hăng của JJ4 có thể liên quan đến việc bảo vệ đàn con nhỏ của nó.

Trước đó, ông Maurizio Fugatti - người đứng đầu chính quyền Trento - đã ký quyết định an tử cho JJ4 vào ngày 12-4. Quyết định trên được đưa ra sau khi nhà chức trách phân tích các dịch cơ thể còn sót lại trên thi thể của người chạy bộ .

JJ4 trước đó từng bị kết án tử sau khi nó tấn công hai người vào năm 2020. Tòa án khi đó cũng đã cho hoãn thi hành án và gắn một thiết bị giám sát GPS lên người con gấu. Tuy nhiên, thiết bị này đã hết pin vài ngày trước khi con gấu tấn công người chạy bộ.

KHOA ĐIỀM