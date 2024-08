Ngày mai (13-8), TAND tỉnh Bình Dương sẽ đưa vụ án "Giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán" ra xét xử.



Tuy nhiên, phiên tòa đã được thông báo tạm hoãn do người phiên dịch của bị cáo đi công tác. Thời gian xét xử sẽ được thông báo sau.

Vụ án này xảy ra vào ngày 29-3-2023 tại Công ty TNHH Thương mại VN (gọi tắt là Công ty VN) có trụ sở tại phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên, nay là TP Tân Uyên).

Bị cáo trong vụ án này là Yang Zhong Wu (sinh năm 1976, quốc tịch: Trung Quốc, là giám đốc công ty), bị hại là chị Lý Thị M (sinh năm 1993, là kế toán của công ty).

Thời điểm đó, vụ án gây xôn xao dư luận vì chị M bị Yang Zhong Wu sát hại rất dã man; thời điểm này chị M đang mang thai 8 tuần tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ, ngày 29-3-2023, Yang Zhong Wu đi vào văn phòng công ty gặp chị M để nói chuyện.

Sau đó hai người này xảy ra cự cãi nhau, do Yang Zhong Wu nghi ngờ chị M làm khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền của công ty.

Trong lúc nói chuyện, Yang Zhong Wu rút dao tấn công liên tục vào người chị M. Mặc dù, chị M vùng dậy bỏ chạy, nhưng Yang Zhong Wu vẫn đuổi theo, tiếp tục đâm chị M cho đến khi tử vong.

Sau gây án, Yang Zhong Wu điều khiển xe ô tô bỏ trốn. Khi đi đến khu vực vườn cao su cách hiện trường khoảng 10 km thì Yang Zhong Wu bỏ xe lại và đi bộ ra ngoài đường đón xe ô tô tẩu thoát theo hướng tỉnh Gia Lai.

Đến khuya ngày 30-3-2023, do được sự vận động của người thân và gia đình, Yang Zhong Wu đến Công an phường Phù Đổng (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vị phạm tội của mình.

Đầu thú hay bị bắt giữ khi đang bỏ trốn?

Theo cáo trạng, thì Yang Zhong Wu đã đến Công an phường Phù Đổng để đầu thú.

Thời điểm Công an phường Phù Đổng cùng lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) ập vào bắt giữ Yang Zhong Wu.

Tuy nhiên, vào thời điểm trên, cơ quan công an đã cung cấp thông tin, lực lượng Công an phường Phù Đổng cùng lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện nghi phạm đang mua quần áo tại một cửa hàng thời trang nằm trên đường Lê Duẩn nên đã nhanh chóng ập vào khống chế bắt giữ.

Ngoài ra, camera tại cửa hàng thời trang cũng ghi lại cảnh rất đông lực lượng công an ập vào bắt giữ Yang Zhong Wu.

Tại thời điểm đó, Yang Zhong Wu thừa nhận đang cầm khoảng 800 triệu đồng định vượt biên trốn về Trung Quốc.

Liên hệ với lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Dương để hỏi rõ vấn đề này. Lãnh đạo VKS cho biết sẽ cho kiểm tra lại.