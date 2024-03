Học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam phải nghỉ học vì không có giáo viên

(PLO)- Ngày 18-3, học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AIS VN) phải nghỉ học do hầu hết giáo viên ngừng dạy vì bị nợ lương lâu dài.

Trao đổi với PV, anh TP, sống ở huyện Nhà Bè cho biết anh có 2 bé học tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam. Trong đó, một bé đã đi du học ở nước ngoài, bé nhỏ mới học được 3 năm. Hôm nay anh phải cho con ở nhà sau khi nhận được email thông báo của trường.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam ở huyện Nhà Bè. Ảnh: CP

Trong email, trường xin cho học sinh nghỉ 1 ngày để giải quyết vấn đề tài chính nhân sự. Hiện 95% giáo viên không đi dạy làm sao các con có thể đến trường. "Với tình hình hiện nay, tôi sợ việc học của con sẽ bị gián đoạn lâu dài” – anh P nói.

“Tôi chỉ mong trường nhanh chóng có phương án giải quyết một cách rõ ràng để biết được tương lai các con sẽ đi về đâu. Không thể có kiểu đe dọa đóng cửa trường để kêu gọi đóng góp như vậy được” – anh P bày tỏ và cho biết gia đình đã phải chuyển nhà về Nhà Bè để gần trường tiện cho con đi học, tuy nhiên, hiện này tình hình trường như vậy không biết sao.

Trước đó vào ngày 17-3, đã diễn ra cuộc họp giữa nhà trường và các phụ huynh học sinh.

Theo biên bản ghi nhận nội dung cuộc họp phụ huynh ngày 17-3-2024, cho thấy trường đang tập trung tìm kiếm giải pháp giải quyết tình hình khó khăn về tài chính dẫn đến việc không thể trả lương đầy đủ và đúng hạn cho tập thể giáo viên và nhân viên trường. Trường từng vận động phụ huynh đóng thêm tiền để hỗ trợ nhà trường vượt qua giai đoạn khó khăn nhưng không được ủng hộ.

“95% giáo viên sẽ không tới trường vào thứ hai (18-3) khi tất cả các khoản lương và bảo hiểm chưa được thanh toán đầy đủ. Do đó, nếu học sinh đến trường sẽ không an toàn vì không đủ giáo viên đảm bảo giám sát học sinh. Do tính chất cấp bách là các giáo viên sẽ không đến trường giảng dạy vào thứ 2 nên lãnh đạo trường đã đồng ý cho các em học sinh tạm nghỉ một ngày và gửi email thông báo chính thức đến toàn thể phụ huynh học sinh trường.” – biên bản nêu.

Liên hệ với lãnh đạo trường nhưng PV không nhận được phản hồi.

Trước sự việc trên, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đã nắm được thông tin, sẽ mời trường lên làm việc với mục tiêu ổn định việc học của học sinh.

Trường được thành lập năm 2006. Cuối năm 2023, trường có hơn 1.200 học sinh. Học phí ở đây là 280-350 triệu đồng một năm với bậc mầm non, 450-500 triệu đồng với bậc tiểu học và cao nhất là 600-725 triệu ở bậc trung học.

Tháng 9-2023, nhiều phụ huynh tụ tập trước cổng đòi nợ trường Quốc tế Mỹ Việt Nam. Lý do, họ cho trường vay hàng chục tỷ đồng không lãi suất để con được học miễn phí, nhưng đến khi con ra trường vẫn chưa được hoàn lại.

Sở GD&ĐT TP.HCM sau đó đã có văn bản chỉ đạo các trường ngoài công lập, trường quốc tế phải tách biệt hoạt động doanh nghiệp và chuyên môn, không được ký kết hùn vốn, góp vốn, huy động vốn.

NGUYỄN QUYÊN