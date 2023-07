Hội chứng “bỗng dưng không muốn đá” ở V-League

(PLO)- V-League với thể thức tách nhóm sau giai đoạn 1 thành nhóm A tranh vô địch và nhóm B tranh… trụ hạng khiến cục diện có lúc dở khóc dở cười.

Nếu nhóm A có Công an Hà Nội, Hà Nội, Viettel trồi lên tranh chấp quyết liệt thì nhóm B cứ bình quân một vòng đấu là có một đội tuyên bố trụ hạng.

Sau lượt trận đầu SL Nghệ An tuyên bố trụ hạng với điểm số an toàn thì lượt hai HA Gia Lai thở phào sau chiến thắng trước B. Bình Dương.

Giới chuyên môn không khó làm một so sánh nhỏ ở lượt trận đầu SL Nghệ An “máu” bao nhiêu thì khi đã đủ điểm trụ hạng họ thiếu động lực trên sân Nha Trang bấy nhiêu. Chuyện SL Nghệ An thiếu động lực không khó để lý giải, bởi tâm lý cầu thủ ở nhóm B nơi những đội bóng có truyền thống mà rơi vào nhóm đi chung kết ngược thì có đứng đầu nhóm này cũng là thất bại.

Với HA Gia Lai sau khi chính thức trụ hạng bằng trận thắng trên sân Bình Dương cũng thế, về sân nhà đá với khẩu hiệu “vì khán giả” chỉ là một cách nói bởi cái chính là cầu thủ nghĩ gì khi không còn động lực nữa. Giới bóng đá lại bắt đầu lo và tính toán nơi những đội có nguy cơ rớt hạng giờ lo kiếm điểm từ những ông anh hết động lực. Nói như giới chuyên môn là giờ những đội nào gặp các đội đã dư điểm trụ hạng thì bớt căng.

Hội chứng “bỗng dưng không muốn đá” hay “yếu hơn thường ngày” là có thật và đó cũng là nỗi lo đoạn kết có những cuộc thi “chạy” ở ngoài sân.

