Hội đồng kiểm tra nhà nước chỉ ra nhiều hạn chế tại dự án cao tốc trục dọc ở miền Tây 17/05/2024 16:38

Ngày 17-5, nguồn tin PLO cho hay Cơ quan thường trực Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Hội đồng kiểm tra nhà nước) vừa có văn bản yêu cầu BQL dự án Mỹ Thuận khắc phục các tồn tại trong thi công dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang (thuộc dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau).

Dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang đang được chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức thi công đào, đắp nền đường, thi công cọc, đúc dầm cho các công công trình cầu trên tuyến (ảnh chụp tháng 11-2023). Ảnh: BT

Cụ thể, từ ngày 24-4 đến ngày 26-4, Hội đồng nhà nước đã kiểm tra thực tế tình hình thi công xây dựng và công tác quản lý chất lượng tại dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang, chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, công tác quét chống thấm sau mố cầu tại một số cầu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, như: quét mỏng và chưa kín bề mặt khu vực cần quét.

Cạnh đó, nhà thầu đổ bê tông vượt cao độ đối với cầu Nàng Mau; từ đó, dẫn đến việc sử dụng dạng thân trụ bốn cột để mở rộng xà mũ, chiều dài cốt thép chờ nối lên xà mũ không đảm bảo. Các dầm super T tại xưởng bê tông 620 Châu Thới đặt chồng lên nhau với số lượng lớn, nhưng không có biện pháp chống đỡ phù hợp theo yêu cầu tại chỉ dẫn kỹ thuật.

Hệ thống gỗ kê dầm tại bãi đúc dầm của công ty Xây dựng Trường Sơn bị vỡ và xẹp, mép đầu dầm tì xuống bãi chứa dầm, tiềm ẩn khả năng vỡ mép dưới đầu dầm. Công tác tổ chức đảm bảo an toàn lao động trên công trường chưa được chú trọng, thiếu các biển báo, chỉ dẫn tại các khu vực thi công trên cao, các vị trí giao nhau với đường giao thông đang khai thác. Từ đó, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động, mất an toàn giao thông.

Đối với việc thi công đường, Hội đồng kiểm tra nhà nước phát hiện việc bóc hữu cơ tạo thành các luồng, rãnh trong đáy nền đường chưa đảm bảo độ bằng phẳng, đáy nền xuất hiện hiện tượng đọng nước. Điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng nền đường. Lớp đắp bao ta-luy nền đường tại một số vị trí sử dụng đất tận dụng có hiện tượng bị nứt nẻ lớn, tiềm ẩn nguy cơ thấm nước.

Trong công tác quản lý chất lượng, Hội đồng kiểm tra nhà nước chỉ rõ: đề cương thi công thử cát đắp nền chưa đảm bảo yêu cầu, chưa có sơ đồ tập kết vật liệu, thiếu phương pháp tập kết... Đồng thời, phương pháp thi công bơm cát trong đề cương chưa phù hợp với chỉ dẫn kỹ thuật. Số liệu nước tại máy cân nước của thiết bị trộn thi công hạng mục cọc đất gia cố xi măng của công ty Xây dựng Trường Sơn thể hiện sai số từ 10-15% so với định mức thiết kế...

Hội đồng nhà nước đã kiểm tra và chỉ ra nhiều hạn chế trong thi công xây dựng cũng như trong công tác quản lý chất lượng tại dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang (ảnh chụp tháng 11-2023). Ảnh: BT

Từ những hạn chế phát hiện trong kiểm tra, Cơ quan thường trực Hội đồng kiểm tra nhà nước yêu cầu chủ đầu tư khắc phục để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công tại công trường. Trong đó, các đơn vị phải rà soát, thống nhất về phương pháp tính toán, nội dung tính toán, giải pháp lựa chọn phương án xử lý nền đất yếu cho cùng một đoạn tuyến, gói thầu.

Hội đồng kiểm tra nhà nước cũng yêu cầu các nhà thầu khẩn trương thi công hệ thống thoát nước nền đường theo đúng biện pháp tổ chức thi công được duyệt. Cạnh đó, rà soát, bổ sung biện pháp thi công chi tiết đối với trụ đất gia cố xi măng tại các vị trí tiếp giáp với mố cầu, cống hộp, móng cọc đóng nhằm đảm bảo cọc và mố cầu không bị xô, lún tạo ma sát âm.

Ngoài ra, cần tổ chức thực hiện và tập hợp đầy đủ kết quả thí nghiệm các loại vật liệu đầu vào, thí nghiệm tần suất trong quá trình thi công theo quy định của chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án. Tiếp tục kiểm tra, giám sát và tăng cường việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng theo kế hoạch an toàn đã được phê duyệt.