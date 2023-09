Hôm nay HĐND TP.HCM thảo luận việc thực hiện Nghị quyết 98

Hôm nay (19-9), HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề).

Thường trực HĐND TP.HCM sẽ dành nhiều thời gian để xem xét các dự thảo nghị quyết (NQ) kèm tờ trình của UBND TP, dự kiến về những nội dung trọng tâm liên quan đến việc triển khai thực hiện NQ 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, thuộc thẩm quyền của HĐND TP.HCM.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM khóa X hồi tháng 7 vừa qua. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Xem xét, cho chủ trương đầu tư nhiều dự án

NQ 98 đã cho phép TP.HCM được áp dụng loại hợp đồng BOT ở các dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ chính đô thị, đường trên cao.

Do đó, tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM sẽ xem xét các tờ trình về danh mục dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu áp dụng loại hợp đồng BOT.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM đã đề xuất làm năm tuyến đường theo hình thức BOT từ cơ chế của NQ 98 với tổng mức đầu tư khoảng 37.000 tỉ đồng. Cụ thể, Quốc lộ 13 (đoạn từ ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu), Quốc lộ 1 (đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An), Quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến đường vành đai 3 TP.HCM); trục đường Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến nút giao cầu Bà Chiêm), cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh).

HĐND TP.HCM cũng sẽ xem xét tờ trình về mức thu phí sử dụng tạm lòng đường, hè phố. Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM chưa quy định đầy đủ mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, mà chỉ mới ban hành mức phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô theo giờ.

Cụ thể, mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn được chia thành năm khu vực khác nhau. TP sẽ thực hiện niêm yết công khai bảng phí tại địa điểm thu và công khai trên trang thông tin điện tử của các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí về tên phí, mức thu, phương thức thu và các văn bản quy định thu phí. Dự kiến thời gian thu phí kể từ ngày 1-1-2024.

Theo Sở GTVT, cơ quan tham mưu xây dựng tờ trình, việc ban hành mức phí để giúp các đơn vị, địa phương có công cụ quản lý đô thị minh bạch, hiệu quả, còn người sử dụng cũng sẽ thuận lợi hơn.

Các tờ trình khi được thông qua sẽ giúp TP có nguồn lực về bộ máy, đội ngũ cán bộ có năng lực, đúng tầm để thực hiện thành công Nghị quyết 98.

Bổ sung, hoàn thiện bộ máy, đội ngũ

Một trong những nội dung nhận được nhiều quan tâm tại kỳ họp lần này là HĐND TP sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng về bộ máy, biên chế của TP Thủ Đức.

Theo tờ trình, cơ cấu tổ chức bộ máy các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức sẽ có 16 phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước, nhiều hơn sáu phòng so với quy định chung của UBND cấp huyện.

HĐND TP.HCM cũng xem xét tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức quy định đối với số lượng cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; xem xét, quyết định việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

Đây đều là những nội dung liên quan trực tiếp đến đội ngũ, bộ máy của chính quyền TP. Kỳ vọng sau khi thông qua, TP sẽ có nguồn lực về bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, đúng tầm để thực hiện thành công NQ 98.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023... Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo mục tiêu đến cuối năm nay, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP đạt 95%.

Dự kiến tại kỳ họp, UBND TP.HCM cũng sẽ trình tờ trình liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội như thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023; các tờ trình về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TP. Tờ trình về hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt đối với công dân đăng ký tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; tờ trình dự thảo NQ quy định mức chi triển khai đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” tại TP.HCM…

Chiều cùng ngày, HĐND TP sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.•

Xây dựng kế hoạch giám sát Nghị quyết 98 Liên quan đến NQ 98, HĐND TP đã có kế hoạch cụ thể giám sát việc thực hiện. Ngay trong năm 2024, Thường trực HĐND TP sẽ tổ chức giám sát về kết quả triển khai và tổ chức thực hiện NQ 98. Trong đó, tập trung giám sát tiến độ trình cấp có thẩm quyền quyết định đối với các cơ chế, chính sách đặc thù được giao. Năm 2025, HĐND TP giám sát tiến độ trình cấp có thẩm quyền quyết định đối với các cơ chế, chính sách đặc thù được giao tại NQ 98, kết hợp giám sát kết quả thực hiện các cơ chế đã được ban hành. Năm 2026, Thường trực HĐND TP kết hợp giám sát kết quả thực hiện các cơ chế đã được ban hành, đồng thời rà soát việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù đã được giao. Các ban của HĐND TP chủ động xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể đối với từng nội dung được giao, Thường trực HĐND TP lập tổ công tác để thường xuyên theo dõi tiến độ, đốc thúc việc tổ chức thực hiện.

THANH TUYỀN