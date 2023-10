Ngày 6-10, Công an phường 15, quận 10 lập hồ sơ vụ anh ĐNH (33 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú quận 7) bị lấy chiếc xe máy tại bãi giữ xe trên địa bàn.

Trao đổi với PV, anh H cho biết, ngày 1-10, anh đi đánh cầu lông tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11, TP.HCM).

Tin nhắn của người liên hệ "điều động" anh H làm theo các yêu cầu để được nhận lại giấy tờ. Ảnh chụp màn hình

Sau đó, anh H phát hiện bị mất chiếc áo khoác chứa hai điện thoại gồm điện thoại Samsung S23 Ultra, một điện thoại Samsung Note 10 Ultra, chùm chìa khóa nhà, công ty và chiếc ví bên trong có CCCD, Giấy Đăng ký xe máy, và thẻ ngân hàng...

Anh H đã nhanh chóng khóa tài khoản ngân hàng. Đến ngày 4-10, anh H kiểm tra tin nhắn chờ qua Facebook và đọc được tin nhắn của một người nói rằng đã nhặt được chiếc ví của anh ở khu vực Nhà thi đấu Phú Thọ và mong muốn trả lại.

“Họ nói tôi đang ở đâu, chỉ cần đưa địa chỉ là họ sẽ ship chiếc ví qua và chỉ lấy phí là 200 ngàn đồng. Tôi tin tưởng nên đưa địa chỉ công ty cho họ” – anh H kể.

Anh H cho biết những người trộm tài sản của mình khả năng có một nhóm, lên kế hoạch chi tiết. Ảnh: NT

Tuy nhiên, sau cả ngày, người này không chịu gửi qua, đến tối, khi anh H về nhà ở chung cư tại quận 7 thì người nhặt được ví nói do bận nên giờ mới gửi được. “Tôi chỉ nghĩ là họ cần tiền nên cũng cho họ địa chỉ nhà tại quận 7” – nạn nhân nói và cho biết người này cũng không trả.

Đến ngày hôm sau, người này liên hệ lại với anh H và nói shipper không chịu nhận hàng là chiếc ví chứa giấy tờ nên hẹn sẽ gặp ở siêu thị Big C trên đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 để trả lại chiếc ví.

Khoảng 9 giờ 30 phút, anh H đến siêu thị Big C và chụp hình mình đang đứng ở bãi xe gửi cho người này.

Sau khi mất ví, điện thoại... anh H còn bị lấy thêm chiếc xe máy. Ảnh: NT

“Người này nói mình là nhân viên làm việc tại siêu thị, yêu cầu tôi đi vào một quầy nước sẽ trả ví. Tôi vào chờ hồi lâu không thấy gì, sực nhớ là mình đã mất giấy tờ xe có thể nghi can điều lên đây để lấy xe nên chạy ngược xuống nhà xe thì nhân viên nói có người đã tới lấy xe đi” – anh H buồn bã.

Nạn nhân cho biết, tổng tài sản bị mất rơi vào khoảng 100 triệu và bày tỏ nghi ngờ đây là một nhóm tội phạm chuyên nghiệp, lấy trộm một cách có tính toán.

Theo anh H, sau khi lấy được điện thoại, tài sản nên nhóm này đã tìm ra tài khoản mạng xã hội của anh. Do có chìa khóa và nắm bắt lịch làm việc của anh H nên nhóm này có thể dự tính đột nhập nơi làm việc và nơi ở để lấy trộm tài sản. Tuy nhiên, do anh H ở chung cư, có nhiều bảo vệ và camera an ninh nên nhóm này không ra tay.

Cuối cùng, nhóm này mới “điều” nạn nhân đến bãi xe để lấy chiếc xe máy. Anh H cho biết, bãi xe không thuộc siêu thị và hai bên đã thỏa thuận đền bù với nhau.

Bãi xe nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NT

Một nhân viên giữ xe cho biết, sau khi anh H vừa rời đi thì có một nam thanh niên chừng 30 tuổi tới lấy chiếc xe với lý do “mất vé, cần lấy xe gấp để đi làm và để lại giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân rồi sẽ quay lại lấy sau”.

Anh H cho biết nghi can có vẻ là người rất am hiểu khu vực siêu thị Big C khi biết nơi này bãi xe không có camera an ninh, không có thẻ giữ mà chỉ có vé xe.

“Qua câu chuyện, tôi mong muốn người dân cảnh giác, tránh cung cấp các thông tin liên quan đến địa chỉ nhà, địa chỉ công ty… thì sẽ bị kẻ gian nhắm tới trộm cắp. Bên cạnh đó đây là thủ đoạn mới, rất tinh vi nên muốn nhiều người biết tới để tránh” – anh H nói.

