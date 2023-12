Hơn 100 cảnh sát khám xét 6 điểm liên quan đường dây khai thác vàng qui mô lớn

(PLO)- Công an Bình Thuận đã khởi tố 13 bị can và tiếp tục mở rộng điều tra đường dây khai thác vàng qui mô lớn này.

Ngày 25-12, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận do Đại tá Đinh Kim Lập, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án trực tiếp chỉ đạo phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt thi hành lệnh khám xét 6 điểm trên địa bàn xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Đinh Kim Lập (giữa) trực tiếp chỉ đạo khám xét. Ảnh PV01.

Việc khám xét nhằm truy tìm, thu giữ các hoá chất mà các đối tượng sử dụng để tuyển rửa vàng tại điểm khai thác vàng quy mô lớn ở khu vực giáp ranh giữa Bình Thuận và Lâm Đồng.

Đây là công tác nghiệp vụ trong quá trình mở rộng điều tra nhằm thu giữ các đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có dấu vết của tội phạm để chứng minh các đối tượng thực hiện hành vi sử dụng trái phép chất độc và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại điểm khai thác vàng ở xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can.

Quá trình kiểm tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thu giữ một số tài liệu quan trọng có liên quan đến đường dây khai thác vàng trái phép này.

Riêng Nguyễn Mạnh Hoàng (35 tuổi) trú tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng là bị can đã bị khởi tố trong chuyên án đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Công an một máy điện phân trung tầng, dùng để tách lọc nâng độ tinh khiết của vàng.

Bị can Nguyễn Mạnh Hoàng tự nguyện giao nộp máy tách lọc độ tinh khiết vàng.

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ khai thác vàng qui mô lớn này.

Như PLO đã đưa, ngày 21-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định khởi tố 4 vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc xảy ra tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình.

Theo kết luận giám định các mẫu vật thu giữ tại hiện trường ngày 9-12, nơi xảy ra hành vi vi phạm của các đối tượng có thành phần là khoáng sản kim loại vàng, đồng thời có chứa thành phần là chất độc gồm thuỷ ngân, Xút - Natri Hydroxide, Axit Nitric.

Công an Bình Thuận bắt quả tang nhóm khai thác vàng trái phép qui mô lớn.

Rạng sáng ngày 9-12, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lực lượng bao vây và đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi phân loại, tuyển rửa, thu hồi vàng, khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn nằm trong rừng sâu thuộc khu vực Ngách Đào Giữa, thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình.

Tại hiện trường, Công an tỉnh thu giữ nhiều máy móc và phương tiện liên quan khai thác vàng gồm: xe múc, xe máy cày, máy xay đá, máy bơm, 2 xe bán tải...; đồng thời, thu giữ nhiều mẫu vật kim loại màu vàng và một lượng lớn hóa chất độc hại phục vụ cho việc tuyển đãi vàng.

Các đối tượng này đã lợi dụng địa bàn vùng núi hiểm trở, giáp ranh giữa huyện Bắc Bình với huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, mua quặng từ thôn Ma Bó, xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) sau đó thuê phương tiện chở quặng về khu vực Ngách Đào Giữa, Thôn Tà Mon của xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình và dùng hóa chất độc hại để tuyển rửa, thu hồi kim loại vàng.

Khởi tố 13 bị can trong đường dây khai thác vàng trái phép qui mô lớn (PLO)- Nhóm bị can này đã dùng nhiều hóa chất cực độc để tuyển rửa vàng ở khu vực giáp ranh giữa Bình Thuận và Lâm Đồng.

PHƯƠNG NAM