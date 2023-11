(PLO)- Mẫu xe SUV Toyota RAV4 2013-2018 bị thu hồi hơn 2 triệu chiếc do pin lỏng dẫn đến chập điện và bốc cháy.

Được biết, pin 12 volt trên xe Toyota RAV4 2013-2018 có thể bị trượt trong một số trường hợp nhất định, có khả năng khiến chúng rơi ra khỏi vị trí và đoản mạch. Trong trường hợp xảy ra sự cố như vậy, có nguy cơ gây cháy nổ, vì vậy Toyota đã tiến hành đợt triệu hồi quy mô lớn 1,85 triệu xe tại Mỹ.

Hơn 2 triệu xe SUV Toyota RAV4 bị thu hồi do pin lỏng dẫn đến chập điện và bốc cháy. Ảnh: Carscoops.

Ngoài những chiếc SUV RAV4 bị ảnh hưởng ở Mỹ, thêm 306.000 xe ở Canada và Mexico cũng có thể bị ảnh hưởng, nâng tổng mức tác động tiềm tàng ở Bắc Mỹ lên gần 2,16 triệu chiếc.

Toyota đã xác định vấn đề này xuất phát từ sự khác biệt trong phép đo của pin thay thế. Mặc dù một loại pin cụ thể có thể được chỉ định là có kích thước chính xác cho RAV4 nhưng nó có thể có phần trên cùng nhỏ hơn, tạo không gian cho việc di chuyển.

Nếu sử dụng pin thay thế có nắp nhỏ hơn và kẹp giữ không được siết chặt đúng cách, nó có thể di chuyển khi vào cua cứng.

Theo Toyota, điều đó “có thể khiến cực dương của pin tiếp xúc với kẹp giữ và gây đoản mạch, làm tăng nguy cơ hỏa hoạn”.

Theo The WSJ, hiện Toyota vẫn chưa tiết lộ có bao nhiêu vụ cháy hoặc thương tích đã xảy ra do vấn đề này. Tuy nhiên, trong một đánh giá sơ bộ do Cục Quản lý Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) Hoa Kỳ đưa ra vào năm 2021, họ báo cáo rằng họ đã nhận được 11 khiếu nại từ chủ sở hữu RAV4 liên quan đến vấn đề này, trong đó có 4 khiếu nại xảy ra khi tắt lửa.

Vào thời điểm đó, NHTSA cho biết một số tài xế đã gặp phải tình trạng chết máy trước khi xảy ra "sự cố nhiệt".

Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra ở một nửa số trường hợp phương tiện đang chuyển động vào thời điểm xảy ra sự cố.

Toyota vẫn đang chuẩn bị sửa chữa vấn đề này. Khi đã sẵn sàng, các đại lý sẽ phải thay thế kẹp giữ, khay pin và nắp đầu cực dương bằng các phiên bản mới và cải tiến. Nhà sản xuất ô tô cho biết họ sẽ bắt đầu sửa chữa cho các chủ sở hữu vào cuối tháng 12.

Toyota ưu đãi mạnh tay cho khách hàng mua Vios 2023 trong tháng 11 (PLO)- Trong tháng 11 này, Toyota Việt Nam cùng các đại lý đẩy mạnh chương trình ưu đãi lớn cho khách hàng mua Vios 2023 nhân dịp cao điểm cuối năm…

Toyota phải tạm dừng sản xuất tại 6 nhà máy do cháy nổ (PLO)- Theo Carcoops, mới đây Toyota phải tạm dừng sản xuất tại 6 nhà máy ở Nhật Bản do vụ nổ ở nhà máy của nhà cung cấp lò xo.

PHƯƠNG LÊ (Theo Carscoops)