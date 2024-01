Hơn 200 cảnh sát, dân quân vây bắt kẻ nổ súng vào công an

(PLO)- Khi công an đến nhà triệu tập, Vũ dùng vật giống súng bắn công an rồi bỏ chạy vào khu vực đồi núi gần đó lẩn trốn. Công an Phú Thọ huy động hơn 200 ngưởi vây bắt.

Ngày 16-1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa bắt giữ kẻ dùng súng bắn công an khi bị triệu tập lên làm việc.

Trước đó, ngày 15-1, Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an TP Yên Bái xác minh Lý Văn Vũ (34 tuổi, ngụ Thái Nguyên) do liên quan hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại TP Yên Bái.

Quá trình rà soát, công an phát hiện Vũ đang ở nhà bà HTT, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập nên triệu tập lên làm việc.

Công an Phú thọ bắt giữ Vũ vì dùng súng bắn công an rồi bỏ trốn. Ảnh: CA

Khoảng 13h ngày 15-1, khi công an đến nhà bà T, Lý Văn Vũ từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm theo 1 vật giống súng côn quay, hướng nòng bắn công an 2 phát. Sau khi nổ súng, Vũ chạy vào khu vực đồi núi gần đó lẩn trốn.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ sau đó đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo vây bắt.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 200 CBCS các lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an huyện Yên Lập... trang bị vũ khí hỗ trợ tổ chức chốt chặn, bao vây, truy bắt, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Đối tượng Vũ cùng vũ khí dùng chống trả lực lượng công an. Ảnh: CA

Đến 18h ngày 15-1, lực lượng công an đã bắt giữ được Lý Văn Vũ và thu giữ 1 khẩu súng côn ổ xoay bắn đạn thể thao có tính năng tương tự vũ khí quân dụng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Văn Vũ về tội “đe dọa giết người” và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.

Phú Thọ: Bắt khẩn cấp một giám đốc trục lợi 30 tỉ đồng (PLO)-Thảo và một số nhân viên đã nâng khống giá trị đầu tư hạ tầng CCN thị trấn Sông Thao để trục lợi khoảng trên 30 tỷ đồng.

XUÂN NGUYỄN