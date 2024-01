Khởi tố lái xe tải ép ngã 2 xe máy trên cầu rồi bỏ đi ở Phú Thọ

Ngày 10-1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Hoàng, ngụ huyện Đoan Hùng, đề điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hoàng có hành vi lái xe tải ép ngã 2 xe máy trên cầu Ngọc Tháp, thị xã Phú Thọ vài ngày trước rồi bỏ đi. Sự việc được camera hành trình của ô tô đi sau ghi lại, sau đó đăng tải trên mạng xã hội nhận được nhiều phản ứng bất bình từ dư luận.

Vụ việc được camera hành trình xe phía sau ghi lại. Video CTV

Diễn biến hình ảnh cho thấy xe tải biển số 19C-136.96 vượt từ phía sau, ép dần hai người phụ nữ điều khiển 2 xe máy đi cùng chiều vào thành cầu Ngọc Tháp, rồi va chạm. Hai xe máy ngã đổ, trượt trên mặt đường còn xe tải bỏ đi.

Từ hình ảnh này, Phòng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh vụ việc, xác định Vũ Ngọc Hoàng là tài xế chiếc xe tải. Tại cơ quan công an, Hoàng cho biết, do bực tức hai xe máy đi cùng chiều không nhường đường nên đã điều khiển xe tải ép ngã 2 xe máy như hình ảnh đã lan trên mạng xã hội.

Vũ Ngọc Hoàng cùng chiếc xe tải gây tai nạn. Ảnh CA

Bước đầu, các điều tra viên đã xác định được hai người đi xe máy là nạn nhân trong vụ việc. Một trong số đó bị thương. Còn Vũ Ngọc Hoàng biết rõ đã xảy ra va chạm nhưng không dừng lại, không cứu giúp người bị nạn, không trình báo cơ quan chức năng.

Công an Phú Thọ xác định Hoàng đã có hành vi coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác, đủ cơ sở để khởi tố để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

XUÂN NGUYỄN