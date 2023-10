Phú Thọ: Công an cam kết không can thiệp công việc của CSGT

(PLO)- Tất cả cán bộ, chiến sĩ công an huyện Tam Nông, Phú Thọ phải ký cam kết không can thiệp vào công việc của cảnh sát giao thông.

Ngày 20-10, một lãnh đạo Công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa triển khai cho 100% cán bộ, chiến sĩ, người lao động ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bản cam kết có những nội dung đáng chú ý như: Không can thiệp vào việc xử lý của lực lượng CSGT, thường xuyên vận động người thân, bạn bè chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông.

CSGT Công an huyện Tam Nông, Phú Thọ kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn.

Ngoài ra, trong quá trình xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, lực lượng thực thi pháp luật của Công an huyện sẽ tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông sẽ được Công an huyện Tam Nông xử lý nghiêm, đúng lỗi vi phạm, không bỏ qua lỗi. Cán bộ, đảng viên, người lao động công tác trong các cơ quan nhà nước vi phạm pháp luật về giao thông bị gửi thông báo về cơ quan, đơn vị để phối hợp xử lý.

Lãnh đạo Công an huyện Tam Nông cho biết, cam kết được ký trên cơ sở Nghị quyết 48 năm 2022 của Chính phủ và các chỉ đạo địa phương cũng như Công an tỉnh Phú Thọ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Không chỉ Công an huyện Tam Nông, một số đơn vị thuộc Công an tỉnh Phú Thọ cũng triển khai cho cán bộ, chiến sĩ ký cam kết nêu gương, gương mẫu đi đầu trong chấp hành pháp luật giao thông; không uống rượu, bia, các chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không can thiệp vào việc xử lý của lực lượng CSGT và thường xuyên vận động người thân, bạn bè chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông.

3 mẹ con ở Phú Thọ ngộ độc sau khi ăn thịt và trứng cóc (PLO)- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cấp cứu 3 mẹ con ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ bị ngộ độc do ăn thịt và trứng cóc.

XUÂN NGUYỄN