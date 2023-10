1 phụ nữ ở Bình Phước bị mời làm việc vì đăng tin ‘chỉ điểm’ chốt CSGT

Ngày 18-10, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, cho biết đã mời bà TTH (30 tuổi), lên làm việc vì có hành vi đăng thông tin “chỉ điểm” nơi thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Bà H đăng thông tin trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, ngày 16-10, bà H đã đăng bài viết trên trang Facebook cá nhân với nội dung: “Lộc Thái đo nồng độ cồn nha mn. ai nhậu cẩn thận hen”.

Qua làm việc, bà H thừa nhận mục đích việc đăng tải thông tin trên nhằm “chỉ điểm”, thông báo vị trí tuần tra, kiểm soát của CSGT cho mọi người và nhận thức được hành vi trên là gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan nhà nước.

Công an huyện Lộc Ninh đã răn đe, giáo dục, yêu cầu bà H xóa bài viết và viết cam kết không tái phạm.

Cũng theo cơ quan công an, hành vi báo “chỉ điểm” chốt kiểm tra của lực lượng CSGT là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan Nhà nước và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Bà H đã nhận thức được hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm. Ảnh: CACC

Đặc biệt, hành vi này đã vô tình tiếp tay, tạo điều kiện cho các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Theo quy định tại Nghị định 14/2022, hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật, mức phạt 10 triệu - 20 triệu đồng với tổ chức và 5 triệu - 10 triệu đồng với cá nhân.

