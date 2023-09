Bị phạt vì đăng bài xuyên tạc, sai sự thật...trên Facebook

(PLO)- Người này đăng tải bài viết lên Facebook với nội dung “vu vạ” sai sự thật, xúc phạm đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an thị trấn Minh Đức.

Ngày 8-9, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Văn Đ (39 tuổi, ở thị trấn Minh Đức) với mức 5 triệu đồng.

Đ đã có hành vi đăng tải bài viết với nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội An ninh - Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện tài khoản Facebook “Sơn Bả Đạo Yến” đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội vào ngày 6-9 với nội dung bôi nhọ, xúc phạm Công an thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên.

Sau khi xác minh rõ chủ tài khoản, công an huyện Thuỷ Nguyên đã mời người này lên làm việc. Trần Văn Đ đã thừa nhận hành vi vi phạm xuất phát từ việc thiếu hiểu biết.

Cụ thể, trước đó vào ngày 22-8, tại khu vực ven sông Giá, UBND thị trấn Minh Đức phát hiện, tạm giữ các bao cát do Trần Văn Đ là chủ, tập kết sai quy định.

Trần Văn Đ sau đó đến Công an thị trấn Minh Đức kiến nghị thì được hướng dẫn sang UBND thị trấn giải quyết. Tuy nhiên cá nhân Đ không đồng ý hợp tác.

Sau đó, do bức xúc, đến ngày 6-9, người này đã đăng tải bài viết lên Facebook với nội dung “vu vạ” sai sự thật, xúc phạm đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an thị trấn Minh Đức.

Kèm bài viết sai sự thật trên, Đ còn tự đính kèm hình ảnh của một cán bộ Công an thị trấn Minh Đức.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Đ đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời chủ động gỡ bài đăng trên trang Facebook cá nhân, xin lỗi và cam kết không tái phạm.

NGỌC SƠN