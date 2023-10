Bị công an mời vì đăng tin trên Facebook sai sự thật

Ngày 18-10, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vừa phối hợp với Sở TTT&TT tỉnh Bình Dương mời ông PNT (trú TP Dĩ An, Bình Dương) lên làm việc vì đã có hành vi đăng thông tin sai sự thật.

Lực lượng chức năng làm việc với ông T. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, ngày 28-7 ông T đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đưa thông tin sai sự thật về một vụ án đang được xét xử.

Bên cạnh đó, nội dung ông T đăng tải đã xúc phạm cơ quan pháp luật tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân và gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân.

Tại buổi làm việc, ông T đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình, thành khẩn khai báo các hành vi vi phạm, cam kết gỡ bỏ nội dung sai sự thật và không tái phạm.

Hiện cơ quan chức năng đang xem xét hình thức xử lý đối với người này theo quy định của pháp luật.

Phạt 1 thanh niên đăng các thông tin nhảm nhí, sai sự thật (PLO)- Người đàn ông sử dụng Fanpage trên mạng xã hội Facebook đăng bài viết có nội dung nhảm nhí, giật gân, sai sự thật.

Lê Ánh