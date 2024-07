Hơn 3 năm chưa được cấp CCCD vì bị trùng vân tay? 25/07/2024 06:00

(PLO)- Sau hai lần làm thủ tục cấp CCCD, chị Trang chưa được cấp CCCD. Theo cơ quan công an, nguyên nhân vì có người trùng vân tay, ảnh mặt với chị.

Tháng 4-2021, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (36 tuổi, HKTT tại phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) bắt đầu đi làm căn cước công dân (CCCD) theo chủ trương của Bộ Công an đổi từ chứng minh nhân dân (CMND) sang CCCD.



Đã 2 lần chị Trang được làm thủ tục cấp CCCD (lần 1: Tháng 4-2021; lần 2: tháng 8-2022) nhưng đến nay chị Trang vẫn chưa được cấp CCCD. Điều này gây không ít khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của chị Trang. Đặc biệt là cho con đi học, làm thủ tục hành chính, xin việc, các thủ tục liên quan đến ngân hàng…

Hơn 3 năm chị Trang vẫn chưa được cấp Căn cước công dân. Ảnh: LA

Trùng vân tay, ảnh mặt đã được cấp CCCD

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, chị Trang cho biết, tháng 4-2021, chị đã mang đầy đủ giấy tờ liên quan (CMND, HKTT, giấy khai sinh) lên làm thủ tục cấp CCCD. Sau đó, chị Trang nhận được giấy hẹn trả CCCD.

Thời gian sau đó, bùng phát dịch COVID-19 nên chị không nhận được CCCD. Hơn một năm sau, vì chờ quá lâu không nhận được CCCD nên ngày 29-8-2022, chị Trang đến Công an TP Thủ Dầu Một hỏi thăm, được trả lời là không tìm thấy CCCD của chị. "Một cán bộ công an nói: “Có thể CCCD của chị bị thất lạc” và yêu cầu tôi làm lại CCCD và cán bộ thu lại CMND của tôi", chị Trang kể.

Tuy nhiên, rất lâu sau không thấy CCCD gửi về nhà, chị Trang tiếp tục liên hệ các bộ phận liên quan thì được trả lời là mình đã được cấp CCCD tại huyện Củ Chi (TP.HCM).

Chị Trang khẳng định mình chưa làm CCCD ở bất kỳ nơi nào, nên đã làm đơn khiếu nại lên Công an TP Thủ Dầu Một.

Đến cuối năm 2022, Công an TP Thủ Dầu Một có văn bản thông báo cho chị Trang, văn bản nêu rõ: Qua rà soát đối chiếu dữ liệu, phát hiện hồ sơ của chị Trang bị trùng vân tay với một công dân có tên Nguyễn Thị Ngọc Phương tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM, được làm vào ngày 31-5-2018 (thời điểm cấp CCCD bằng thẻ cứng, không gắn chíp), nên không thể cấp CCCD.

Chị Trang cho biết thêm, vì khi làm CCCD bị thu lại CMND nên giờ chị phải đến cơ quan công an xin lại CMND để có giấy tờ tuỳ thân phải xuất trình trong công việc cần thiết. Chị cũng rất mong các cơ quan chức năng hỗ trợ, giúp đỡ để chị có căn cước.

Đang nỗ lực giải quyết cho công dân

Liên quan đến vấn đề trên, Thượng tá Từ Hải Thọ, Phó trưởng Công an TP Thủ Dầu Một, cho biết sự việc của chị Trang, đơn vị đã có văn bản trả lời công dân. Hiện tại, đơn vị này đã có kiến nghị lên phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) để có hướng xử lý.

Còn Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng Phòng PC06 (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, mỗi công dân đều có quyền được cấp CCCD. Phòng PC06 cùng công an các địa phương đều hỗ trợ người dân hết mình khi đến làm CCCD. Có thời điểm, từng cán bộ công an đã phải đi vận động từng người dân để đi làm CCCD cho kịp tiến độ. Không có chuyện làm khó dễ và không cấp CCCD cho người dân.

Cũng theo thượng tá Thành, việc vân tay của chị Trang có trùng với Nguyễn Thị Ngọc Phương vẫn chưa xác định có phải là một người hay không. PC06 đã làm công văn lên C06 để xác minh làm rõ vấn đề này.

Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu thì nhận thấy có thể chị Nguyễn Thị Thùy Trang và công dân Nguyễn Thị Ngọc Phương là cùng một người.

Thượng tá Thành cho biết thêm: “Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với C06, PC06 Công an TP.HCM và Công an huyện Củ Chi để giải quyết vụ việc này”.