TP.HCM: Các quận, huyện thông báo ngưng cấp CCCD, chuẩn bị cấp căn cước 25/06/2024 11:46

(PLO)- Công an TP.HCM và công an quận, huyện tại TP.HCM thông báo tạm ngưng việc cấp thẻ CCCD, định danh điện tử trên địa bàn TP kể từ ngày 25-6-2024 đến ngày 30-6-2024.

Sáng 25-6, Công an quận Tân Phú, TP.HCM đã có thông báo tạm ngưng cấp căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn quận. Thời gian tạm ngưng là từ ngày 25 đến 30-6-2024.

Kể từ ngày 1-7-2024, việc cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân được thực hiện trở lại theo đúng quy định.

Tương tự, công an quận 12 cũng tạm ngưng cấp CCCD, định danh điện tử từ ngày 25-6 đến hết ngày 30-6-2024.

Cũng từ ngày 1-7, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận 12 và Bộ phận một cửa quận sẽ thu nhận hồ sơ, thủ tục cấp thẻ căn cước (theo mẫu mới), định danh điện tử cho công dân đúng theo quy định.

Việc tạm ngưng cấp CCCD và định danh điện tử nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đảm bảo công tác tổ chức cấp căn cước cho công dân theo Luật Căn cước 2023 được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu và đúng quy định.

Phòng Cảnh sát Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06), Công an TP.HCM cũng đã có thông báo về việc tạm ngưng cấp Căn cước công dân (CCCD), định danh điện tử trên địa bàn TP.HCM.

Công văn nêu: Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, để chuẩn bị điều kiện tổ chức cấp căn cước cho công dân theo Luật Căn cước 2023 (có hiệu lực thi hành ngày 1-7-2024). Công an TP.HCM thông báo tạm ngưng việc cấp thẻ CCCD, định danh điện tử trên địa bàn TP kể từ ngày 25-6-2024 đến ngày 30-6-2024 tại Phòng PC06, Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an quận, huyện, TP Thủ Đức và Bộ phận Một cửa quận, huyện, TP Thủ Đức.

Kể từ ngày 1-7, Phòng PC06, Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an quận, huyện, TP Thủ Đức và Bộ phận Một cửa quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ tiếp tục việc cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân đúng theo quy định.