Hơn 3.000 ô tô điện VinFast được bàn giao trong tháng 7-2023

(PLO)- Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7, với 3.042 xe bán ra thị trường, trong đó VF e34 và VF 5 Plus là hai mẫu xe có doanh số tốt nhất.

Cụ thể, với 1.181 xe bán ra, VF e34 là mẫu xe có đóng góp lớn nhất cho doanh số chung của VinFast trong tháng 7. Trong khi đó, mẫu xe hạng A - VF 5 Plus - tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng khi bán được 1.000 chiếc, tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Mẫu SUV full-size hạng sang VF 9 cũng tăng trưởng nhẹ so với tháng 6, với 418 xe bán ra.

Lũy kế đến hết tháng 7-2023, đã có 6.253 xe VinFast VF e34 và 4.998 xe VF 8 đến tay khách hàng. Mới bắt đầu được bàn giao từ tháng 3 và tháng 4 năm nay, tuy nhiên hai mẫu xe VF 9 và VF 5 Plus cũng đã đạt được doanh số luỹ kế lần lượt là 1.452 xe VF 9 và 1.977 xe VF 5 Plus.

Tổng cộng, VinFast đã bàn giao 14.680 xe ô tô điện cho khách hàng tại Việt Nam trong 7 tháng đầu năm. Đây là kết quả ấn tượng của VinFast trong bối cảnh thị trường trầm lắng, người dân thắt chặt chi tiêu khiến sức tiêu thụ ô tô sụt giảm mạnh.

Không chỉ duy trì kết quả kinh doanh ấn tượng, VinFast còn khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy xu hướng “xanh hoá” giao thông tại Việt Nam, hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững khi hợp tác với nhiều đối tác cung cấp các dịch vụ vận tải công cộng bằng xe điện tại các tỉnh, thành phố lớn.

Mới đây, tại triển lãm “VinFast - Vì tương lai xanh”, VinFast đã cam kết đóng góp 1 triệu đồng trên mỗi xe ô tô điện bán ra cho Quỹ Vì tương lai xanh của Tập đoàn Vingroup để hỗ trợ cho các hoạt động vì môi trường.

Từ ngày 7-7 đến ngày 17-9-2023, VinFast tổ chức triển lãm “VinFast - Vì tương lai xanh” tại 11 tỉnh, thành phố để giới thiệu hệ sinh thái xe điện toàn diện tới đông đảo người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Ngoài ra, tại các showroom, đại lý trên toàn quốc, VinFast vẫn liên tục tổ chức các chương trình lái thử xe ô tô điện, để giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm thực tế và hiểu hơn về những ưu điểm vượt trội của ô tô điện VinFast so với các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong.

Khách hàng có thể truy cập website VinFast tại địa chỉ https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/dang-ky-lai-thu.html, gọi hotline 1900 23 23 89 hoặc liên hệ các showroom, đại lý gần nhất để đăng ký lái thử.

TIỂU MINH