Hơn 500 gian hàng tham gia Hội chợ Công Thương tại Long An

(PLO)- Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL diễn ra tại Long An có trên 200 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước với đa dạng nhóm, ngành hàng.

Sáng ngày 3-12, Sở Công thương tỉnh Long An đã tổ chức Tọa đàm "Làm thế nào để kinh doanh hiệu quả và kết nối giao thương".

Tại đây, các doanh nghiệp đã được giao lưu trao đổi với diễn giả về tư duy bán hàng thành công, dịch vụ hậu mãi, dịch vụ marketing, mẫu mã bán hàng, việc được gia nhập vào các siêu thị, kết nối các chuỗi bán hàng...

Ngoài ra, chương trình kết nối cung-cầu hàng hóa của Câu lạc bộ thị trường và địa ốc SaiGon Times, Câu lạc bộ 2030, Hội Doanh nhân trẻ, Chi hội Kocharm Long An… Các đơn vị sẽ kết nối tiêu thụ nhiều sản phẩm hàng hóa, nhiều sản phẩm mới phục vụ cho mùa mua sắm từ nay đến Tết nguyên đán 2023.

Trước đó, tối 2-12 đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Công thương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) – Long An năm 2022 do Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Long An tổ chức.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm cho biết, hội chợ có hơn 200 doanh nghiệp thuộc 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; miền Trung, miền Bắc.

Đây là một sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng được tổ chức với quy mô lớn mang tầm khu vực nằm trong chuỗi Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại hàng năm được Bộ Công thương phê duyệt.

Hội chợ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8-12 với sự tham gia của nhiều đơn vị, doanh nghiệp từ các tỉnh, thành phố. Sản phẩm tham gia hội chợ rất phong phú, đa dạng, đảm bảo các quy định về hàng hóa, lưu thông hàng hóa, ưu tiên các sản phẩm OCOP (Mỗi xã một sản phẩm); sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu...

Ông Trần La Bình (Hải Dương) chia sẻ: "Chúng tôi đem đến đây sản phẩm bún miến Hải Dương, bánh đậu xanh, mì... những sản phẩm đạt chất lượng OCOP. Đây là cơ hội rất là lớn để các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp và các hợp tác xã ... kết nối giao thương với nhau, đưa sản phẩm chất lượng đi xa hơn đến tay người tiêu dùng."

