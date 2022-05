Hỗn chiến làm một người chết, tạm giữ 21 người liên quan

Ngày 11-5, Công an quận 7 vẫn đang phối hợp cùng Công an TP.HCM tạm giữ 21 người để điều tra vụ hỗn chiến khiến một người tử vong.

Theo nguồn tin của PLO, từ mâu thuẫn gia đình một nhóm người đã mang hung khí từ quận 4 sang quận 7 và xảy ra xô xát với nhóm tại quận 7. Vụ hỗn chiến đã khiến anh KTV (24 tuổi, ngụ phường 6, quận 4) tử vong vào ngày 9-5.

Vụ việc sau đó được Công an quận 7 phối hợp cùng Công an TP.HCM vào cuộc truy xét. Công an đã tạm giữ tổng cộng 21 người liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân dẫn đến hỗn chiến từ mâu thuẫn gia đình.