Honda BR-V sẽ cạnh tranh với những đối thủ nào?

(PLO)- Phân khúc MPV cỡ nhỏ lại thêm đối thủ khiến nhiều người dự đoán phân khúc này sẽ có nhiều cạnh tranh trong thời gian tới.

Ngày 4-7, Honda Việt Nam chính thức ra mắt hai mẫu xe City mới và mẫu BR-V hoàn toàn mới. Đáng chú ý, mẫu xe MPV đa dụng BR-V 7 chỗ cỡ nhỏ sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz và Hyundai Stargazer đang được nhiều người quan tâm.

Tại thị trường Việt Nam,mẫu xe BR-V sẽ bán ra với hai phiên bản gồm: Bản VG có mức giá công bố là 661 triệu đồng và bản VL là 705 triệu đồng.

Chia sẻ trên một số trang mạng xã hội về ô tô, nhiều người dự đoán hai mẫu xe mới của Honda sẽ đi theo con đường “bia kèm lạc” như một số mẫu ô tô trước đó.

Anh Ngô Văn Thuỷ nhận định: “Giá niêm yết của các mẫu xe của Honda dạo gần đây đã thực tế với người tiêu dùng Việt. Tuy nhiên, tôi cũng đang chờ xem khi ra đại lý có bị “chênh” 50 triệu đồng như một số mẫu xe trước đó hay không?”

Anh Nguyễn Tấn Đạt cũng nhận xét: “Xe của Honda về độ bền và trang bị khá ổn, chỉ mỗi mức giá không phù hợp, ngay cả các dòng xe máy”.

Anh Lưu Quang cũng cho biết: “Trước đó cũng đã lộ giá bán của Honda BR-V, giờ hãng ra mắt và đúng mức giá đó là phù hợp”.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng mức giá trên đều cao hơn giá của Xpander, Veloz và Stargazer. Do đó, phân khúc MPV cỡ nhỏ trong thời gian tới sẽ khó dự đoán được độ cạnh tranh của từng mẫu xe.

Cùng nhìn lại một số đối thủ của Honda HR-V tại thị trường Việt Nam:

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander là một mẫu xe MPV 7 chỗ giá rẻ của hãng Mitsubishi. Ngay từ khi ra mắt, Xpander đã tạo được sức hút lớn, nhanh chóng chiếm ngôi của nhiều mẫu MPV bán chạy nhất trước đó. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam với 3 phiên bản: MT, AT và Xpander Cross.

Mitsubishi Xpander được trang bị động cơ 1.5L cho công suất tối đa 104 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men tối đa 141 Nm tại 4.000 vòng/phút. Xe có 2 tuỳ chọn hộp số là hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 4 cấp.

Mẫu MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như giá bán hợp lý, thiết kế ấn tượng, trang bị đủ dùng, nội thất rộng rãi… Tuy động cơ xe chỉ có dung tích 1.5L nhưng do trọng lượng nhẹ nên Xpander vẫn vận hành rất ổn từ trong phố đến đường trường.

Toyota Veloz Cross

Toyota Veloz Cross cũng là một mẫu MPV 7 chỗ phân khúc hạng B, được định vị cao hơn Avanza Premio một bậc. Ngay từ khi ra mắt vào đầu năm 2022, Veloz Cross cũng được nhiều người quan tâm.

Veloz Cross trang bị khối động cơ 1.5L cho công suất cực đại 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 138Nm tại 4.200 vòng/phút. Tuy chỉ dùng động cơ dung tích khiêm tốn 1.5L nhưng sức mạnh đầu ra vẫn vừa vặn để mẫu xe hoàn thành tốt vai trò của mình.

Thoạt nhìn, Veloz Cross dễ dàng chinh phục khách hàng bởi ngoại hình trẻ trung, khoẻ khoắn và cho cảm giác khá sang trọng. Nội thất rộng rãi, tiện nghi chuẩn mực. Điểm cộng hấp dẫn nhất có lẽ đến từ hệ thống an toàn với hàm lượng cao công nghệ hiện đại.

Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer dài, rộng, cao ở mức 4.460 x 1.780 x 1.695 mm cùng khoảng sáng gầm xe 185 mm, trục cơ sở 2.780 mm. Xe trang bị đèn pha LED toàn phần trên hai bản cao nhất, còn lại là loại halogen. Mặt ca-lăng hình chữ nhật cùng ốp crôm kiểu chữ X kết hợp hai bên đèn. Đèn LED vắt ngang đuôi cùng đèn hậu hình tam giác điệu đà nhất phân khúc.

Stargazer trang bị động cơ xăng 1,5 lít Smartstream G 1.5L mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Trong đợt bán ra tại Việt Nam lần này, xe chỉ có một lựa chọn hộp số iVT (hộp số CVT của Hyundai với dây đai được làm dạng xích). Hệ dẫn động cầu trước. Hộp số sàn 6 cấp không có như thị trường Indonesia.

Động cơ của Stargazer chung dung tích 1.5 với các đối thủ nhưng công suất và mô-men xoắn lớn nhất. Trừ bản thấp nhất, những bản còn lại đều có cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo.

Gói an toàn SmartSense với những tính năng như hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau, người đi bộ và điểm mù, đèn tự động pha/cos, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo mở cửa an toàn, cảnh báo mệt mỏi cho tài xế, chỉ có trên hai bản cao nhất. Lượng trang bị này đưa Stargazer trở thành mẫu xe phong phú nhất về tính năng an toàn.

Hyundai Stargazer cũng là đối thủ đáng gườm trong phân khúc MPV.

THY NHUNG