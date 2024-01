(PLO)- Hung thủ giết người, phi tang xác nạn nhân dưới sông Hàm Luông được xác định là Trung úy công an công tác tại Công an Thị xã Cai Lậy (Tiền Giang).

Tối ngày 2-1, Phòng tham mưu công an tỉnh Tiền Giang thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành Quyết định kỷ luật “Tước Danh hiệu Công an nhân dân” đối với Trung úy Ngô Minh Thông, cán bộ Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Thông được xác định là hung thủ gây ra vụ án giết người ở Tiền Giang rồi chở xác xuống Bến Tre phi tang.

Thi thể nạn nhân trong vụ giết người. Ảnh: CABT

Theo công an, ngày 31-12-2023, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an tỉnh Bến Tre xác minh vụ chết người, được phát hiện lúc 9 giờ 45 phút ngày 29-12-2023, tại bờ sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre.

Nạn nhân là nữ tên Nguyễn Thị Thúy H (sinh năm 1996, ngụ phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Qua kết quả điều tra; Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định Trung úy Ngô Minh Thông, cán bộ Công an thị xã Cai Lậy là nghi can thực hiện vụ giết người. Nguyên nhân bước đầu xác định do mâu thuẫn tình ái.

Cụ thể, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về một tử thi tại bờ sông Hàm Luông thuộc TP Bến Tre, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân trong vụ giết người, phi tang xác. Ảnh: CABT

Sau 72 giờ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định được danh tính nạn nhân và hung thủ gây án Ngô Minh Thông.

​​Qua đấu tranh, Thông khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại chị H trên địa bàn TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, sau đó, mang xác nạn nhân đến địa bàn tỉnh Bến Tre để phi tang.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐÔNG HÀ